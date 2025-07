Frente Cumbiero, en 19 años, ha lanzado tres álbumes de larga duración: Frente Cumbiero Meets Mad Proffessor (2010), Cera Perdida (2020) e Inconcreto & Asociados (2025). Además, unieron fuerzas con la banda japonesa Minyo Crusaders para lanzar, en plena pandemia, el EP Minyo Cumbiero, from Tokyo to Bogotá. Así, junto con su colaboración con el jamaiquino Mad Proffessor, consolidan la cumbia como un género musical transatlántico.

El tema de tener invitados en cualquier grabación le da una identidad muy particular a ese registro del disco, pero esas canciones toman una vida diferente en vivo. Se acoplan, se cambian, se arreglan y se pueden utilizar. Podemos utilizar recursos como el sample, etcétera, para tratar de atraer esas otras esencias. No hay acordeón en vivo, pero tenemos unas secuencias de acordeón que hacen parte también del tema y del resultado final que la gente está escuchando.

Para mí el tropicanibalismo es muchísimas cosas y se puede cómo conceptualizar desde mil ángulos. Básicamente, lo veo como una mirada alternativa, no obvia, no comercial, basada en un interés artístico que no está siguiendo las tendencias y que está tomando y alimentándose de un cuerpo musical latinoamericano muy rico.

Es grande, es una colección sobre todo enfocada en estos géneros que te digo. No tengo mucho rock ni jazz. Si bien nosotros crecimos escuchando muchísimos de esos géneros, yo decidí que eso ya lo escuché en mi adolescencia y no voy a ponerme a conseguir los vinilos de Led Zeppelin, porque prefiero buscar otras cosas.

A mí personalmente, siempre me ha gustado mucho el sonido de las bandas de cobres. Entonces tengo mucho de eso en mi colección, y todos los experimentos relacionados con esas cercanías al rock and roll. Entonces, lo que tiene guitarra eléctrica, órganos eléctricos, también está muy cerca; pero como que yo te diga, esto es lo más importante, no. Literal, todo África, toda Latinoamérica, todo el Caribe, Indonesia, Tailandia, Vietnam, muchísimas influencias y búsquedas discográficas que todavía hasta el día de hoy.

La cumbia se volvió latinoamericana con el tiempo. Sin embargo, en 2020, junto a Minyo Crusaders lanzaron un vinilo del género en japonés. ¿Cómo fue el trabajo con un grupo que viene de un contexto cultural tan diferente?

Bueno, ese es uno de los clásicos preconceptos que tenemos en Japón. Uno se imagina que es como otro mundo. Por supuesto, entre esas diferencias, que son obvias, hay una esencia muy fuerte que nos une. En la música hay unas cosas que son bastante cercanas: el uso de ciertas escalas y el uso de la percusión también. A veces, uno piensa que en ese país no son tan rítmicos. ¡Qué va! Los japoneses son rebailarines, tienen un súper buen ritmo.

Por otro lado, los Minyo Crusaders, por la cultura musical de Japón, que es uno de los países que más consume música en el planeta, ya estaba súper conectada en la música de Jamaica - el reggae, el dub, el rocksteady-. Ya conocían la música de Colombia. Ya estaban haciendo bugalú o cumbia desde antes de que llegáramos nosotros.

Entonces, ¿se puede decir que la cumbia tiene un patrón sonoro primigenio que puede expandirse más allá de cualquier frontera?

Sí, totalmente. Evidentemente, la cumbia tiene un misterio que está ligado al ancestro indígena, puntualmente; es como este componente triétnico que tiene el tambor africano, la melodía indígena, y el verso europeo. Incluso, hasta la forma de estilo europea. Pero en estos otros dos ángulos, el africano, por su extroversión y su dinamismo, es como bastante evidente qué es lo que trae.

El lado indígena de la cumbia es el más misterioso, el que menos conocemos, del que menos se habla. Y esto es algo milenario, que trasciende incluso la propia geografía americana. Y esa es la razón por la que la cumbia tiene esa forma de llegar a tantísimas fronteras y rincones de nuestro continente. No es tan fácil encontrar un género que se haya metido en todas las esquinas de América, como lo hizo la cumbia.

El grupo mexicano Son Rompe Pera tiene una frase de Cumbia is the new punk (La cumbia es el nuevo punk). ¿Qué tan acertada puede ser esta frase?

Bueno, esta pregunta me la han hecho muchísimo en los últimos meses. Y me parece que es una frase problemática. Evidentemente porque está en inglés y nos está comparándonos con estilos de afuera. Sin embargo, no me parece tan chocante como podría hablarse dentro de los ambientes académicos, antropológicos o sociológicos.

A mí me parece que lo potente de la frase es que un niño o una niña de 13, 14 años, cuando la ve se le despiertan una cantidad de cosas en la cabeza. Es un enunciado directo, concreto. No tiene que ser un dogma, es simplemente una oración más.