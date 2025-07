Mr. Bumbass, el nombre no oficial de Baumann, mira hacia atrás y en vez de ver el fondo negro del estudio recuerda cómo era todo cuando iniciaron. “Lo primero que te puedo decir es que la expresión de la gente era así, como: ¿y esto?”, detalló cuando reflexionó de lo único que era el proyecto. Sin embargo, enseguida, revisó sus recuerdos más próximos y aclaró con una sonrisa: “Ahora la gente va y “tan tan tan” (mueve las caderas para simular que baila) y corean, es una emoción rica, al sentir que hay respuesta”.

¿Cuál es el sonido monk? Una mezcla de todo un poco. Dentro de la discografía de tres álbumes que tienen los Swing Original Monks (La Santa Fanesca, Somos y Volcánico) han cantado bomba, cumbia rebajada, bolero, reguetón, electrónica, música balcánica y muchos más ritmos. “Tendría que ponerme a contar (...) No sé cuántos géneros, pero son muchos. Capaz pasen los 30 o 40”, comentó Gabriel Baumann, mientras se rascaba la barbilla y pensaba en la sopa musical que tiene.

“Después de Somos, nuestra manera de componer música se transformó, porque con él (Eduardo Cabra) fue mucho de depurar. Agarramos canciones de La Santa Fanesca y las cambiamos, hicimos una reversión más moderna, capaz un poco más pulcra y más cerca hacia lo mainstream”, explicó Gabriel Baumann en la entrevista. Tulcán y Caminito fueron una de las tonadas que mencionó Mr. Bumbass entre las que más cambió en esa reedición.



Sin embargo, Baumann destaca que no todo fue un cambio en Somos. El vocalista de Swing Original Monks recuerda que el mismo Visitante les dijo que mantengan algunas de las grabaciones lo-fi que habían hecho para La Santa Fanesca con teléfonos celulares y editadas en una computadora no tan avanzada. “Fue un lindo proceso de respetar lo que habías hecho, apreciarlo y justo enaltecer y no perder tu esencia”, rememora Gabriel Baumann mientras recuerda el proceso.