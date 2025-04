Navegando en YouTube apareció el concierto de Gogol Bordello, un grupo compuesto por personas muchas nacionalidades, en Nueva York, en el 2008. Para el ojo del buen ecuatoriano, un hombre con la camiseta de la selección de fútbol, con el típico tricolor, apareció cantando en el fondo. Él es Pedro Erazo, quiteño, percusionista y segunda voz de la banda de gypsy punk.

Gogol Bordello, que fue fundado en 1999 en Nueva York, mezcla punk con música de Europa del Este, klezmer y gipsy jazz. Al ser un grupo conformado por personas de diferentes países como Ucrania, Rusia, Israel, Italia, China y Ecuador. Un Pedro Erazo que llegó de 14 años a Estados Unidos.

En junio de 2010, Pedro Erazo y el resto del grupo de Gogol Bordello se asomaron a las oficinas de NPR e interpretaron para Tiny Desk. Al inicio del video, Bob Boilen aparecía con una botella de vodka y dando paso a los cinco de los ocho miembros de la banda. A primera vista, Erazo no aparecía hasta que la cámara se colocó en picado y muestra una camiseta naranja sentada sobre una caja peruana.



Una fiesta gitana se armó en Washington D. C. Gogol Bordello tocó Immigraniada (We're Comin' Rougher), My Compenjara, Alcohol, Pala Tute y Start Wearing Purple. Cantaron subiéndose a las mesas y girando sobre ellos mismos, en uno de los pequeños escenarios más icónicos de YouTube.



