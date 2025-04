¿Es Selena? No, es Jennifer López cuando interpretó a la cantante tejana en su biopic en 1997. En la película sobre su vida y muerte, la cantante boricua le dio vida a Quintanilla. I Could Fall In Love apareció en 1995, el mismo año de su asesinato, en el álbum Dreaming of You.

Las dos versiones no se diferencian. Al ser una tonada regrabada para la película, se mantuvo el mismo sonido, a excepto de la voz, que ahora iba a ser interpretada por Jennifer López. El largometraje está calificado en Rotten Tomatoes, portal especializado en cine y televisión, 66 % por la crítica y 78 % por el público.

