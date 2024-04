Kevin Johansen llegó vistiendo una guayabera beige clara, con un sombrero cafe en la mano, una sonrisa y diciendo: “¡Hola!”. En marzo estrenó su noveno álbum de estudio Feng Shui Project , en medio de la gira de Kevin Johansen + Liniers, un show que remonta a más de 16 años de colaboración entre el ilustrador y él. “Si no hubiésemos sido amigos antes, no creo que hubiese pasado nada de esto”, detalla Liniers.

“El desafío para él es eso, el timing al que hay que amoldarse y eso no es tan fácil”, señala Johansen frente a la broma constante de Liniers de pedirle que componga canciones más largas. “Escribí como Pink Floyd, canciones que duren 10 minutos”, repite el autor de las viñetas de Macanudo y termina diciendo entre sonrisas, “Pero a él le gusta el éxito pop”. A pesar de las complicaciones, el show sigue recorriendo más ciudades e incluso fue grabado dos veces: en Buenos Aires en 2010 y en México en 2014, donde participaron músicos locales como Natalia Lafourcade, Leonel García y David Aguilar.

Tanto se conocen los dos que Kevin Johansen confesó que no ensayan ni tienen un guion. Lo más cercano a un esqueleto del concierto es la lista de canciones, que igual no está tallada en piedra. “Una vez veníamos haciendo un show medio ordenado y terminaba con Guacamole. De repente inició con la última canción. Hizo todo el show para atrás y mi cerebro tuvo que adaptarse ”, recuerda Ricardo Liniers entre risas.

Tanto Liniers como Kevin Johansen comienzan a mirar al vacío, recordando los personajes que van presentando a medida que The Nada, la banda que siempre ha acompañado a Johansen, toca las canciones. “Aparece siempre Enriqueta y Fellini”, menciona Liniers. “Clementina..”, dice el autor de No digas Quizá, quien es interrumpido por Liniers entre risas: “Clementina es mi hija, pero también aparece porque hay una canción que sale en una foto”. Además, nombraron al hombre misterioso que usa el ilustrador rioplatense cuando no se acuerda bien de las canciones. “Olga. En Guacamole aparece Guacamolga”, indica Johansen con una sonrisa.