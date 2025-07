Aunque los bastiones rockeros no son tan extensos, parece que el género musical no se encuentra moribundo, como se suele decir. Fuera Estados Unidos o Europa, el rock parece no fallecer en Latinoamérica con una escena pequeña, pero que parece resistir al cambio de ritmo dominante a lo urbano. Te contamos de cinco artistas o grupos rockeros que no dejan morir al género en el continente de la sazón, batería y reguetón.

El 25 de abril de 2025, Los Outsaiders lanzaron El desorden de Los Ídolos, el quinto álbum de la banda limeña. El grupo fue fundado en 2011 por Charlie VTW (voz y guitarra rítmica), Diego Silva (guitarra), Juan Carlos Calderón (bajo y voces) y Renzo Pinedo (batería y voces). Desde el inicio se desviaron por un punk acelerado que hace recordar a las pocas canciones de Los Saicos, agrupación originada en Lima a quienes se le atribuye un temprano origen de esta variedad de rock: acelerado, sucio y contestatario.

La canción más escuchada de Los Outsaiders en Spotify es Niña, del primer álbum lanzado en 2014, con casi seis millones de reproducciones. Ese mismo año, la banda limeña llegó a Primavera Sound, festival de música realizado en Barcelona, España. El disco debut fue producido por Gordon Raphael, quien fue productor de The Strokes. “Éramos conscientes de la referencia de la banda de Julian Casablancas en nosotros, pero siempre definimos lo que queríamos hacer, y trabajamos sobre esa base”, señaló el baterista Renzo Pinedo al diario Perú21 en 2019.

La influencia de la banda estadounidense The Strokes, no solo se limitó a Los Outsaiders. "I just wanted to be one of The Strokes / Yo solo quería ser uno de The Strokes”, cantó Alex Turner, líder de Arctic Monkeys, grupo británico que se presentó en Lima en 2019, concierto donde la banda limeña hizo de telonera.

Ahora, desde sus inicios, que apelaban al postpunk que sonaba en la música anglosajona a finales de los 2000 e inicios del 2010. Ese mismo ritmo recorrió los cuatro primeros álbumes, pero en el que lanzaron en 2025 toman distancia de los orígenes y recorren diferentes subgéneros de rock: folk rock, psychobilly o rock ‘n’ roll.

