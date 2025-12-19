Precios de las entradas para ver Independiente del Valle vs. Barcelona SC por la LigaPro

Este viernes 19 de diciembre, Independiente del Valle enfrentará a Barcelona SC por la última fecha del hexagonal final de la LigaPro, en el estadio Banco Guayaquil, y confirmó el precio de las entradas.

Los rayados confirmaron que contará con la presencia de hinchas toreros, pero que cada uno deberá respetar su sector designado en el estadio.

Además, Independiente del Valle aclaró que se reserva el derecho de admisión, en caso de no permitir el acceso a algún aficionado al recinto deportivo.

Lea más: PSG le da descanso a Willian Pacho para el último partido del 2025