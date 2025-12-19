Fútbol Nacional
Precios de las entradas para ver Independiente del Valle vs. Barcelona SC por la LigaPro

Independiente del Valle recibe a Barcelona SC por la última fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025 y confirmó los precios de las entradas.

   
    Barcelona SC enfrenta a Independiente del Valle por la LigaPro.( API )
Este viernes 19 de diciembre, Independiente del Valle enfrentará a Barcelona SC por la última fecha del hexagonal final de la LigaPro, en el estadio Banco Guayaquil, y confirmó el precio de las entradas.

Los rayados confirmaron que contará con la presencia de hinchas toreros, pero que cada uno deberá respetar su sector designado en el estadio.

Además, Independiente del Valle aclaró que se reserva el derecho de admisión, en caso de no permitir el acceso a algún aficionado al recinto deportivo.

Precio de entradas del Independiente del Valle vs. Barcelona SC

  • General USD 12
  • Tribuna USD 12
  • Palco USD 15

    • El encuentro se alista para realizarse con mucha emotividad, después del asesinato de Mario Pineida en la tarde del miércoles 17 de diciembre en los exteriores de una carnicería de Samanes, norte de Guayaquil.

    Independiente del Valle es uno de los ex equipos del futbolista ecuatoriano; mientras que los toreros eran su actual plantel, por lo que se espera un homenaje al jugador.

    Para el enfrentamiento, Barcelona SC contará con los jugadores más relevantes del plantel, a pesar del cruce del plantel con la directiva de Antonio Álvarez por deudas pendientes.

    El partido se va a disputar este domingo 21 de diciembre, a las 16:30, entre Independiente el Valle y los toreros por la transmisión de Zapping.

