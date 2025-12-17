Fútbol Nacional
17 dic 2025 , 19:02

Esto es lo que se sabe del asesinato de Mario Pineida en Guayaquil

El coronel Edison Palacios, jefe del distrito Modelo, dio detalles del fallecimiento de Mario Pineida en el sector de Samanes, norte de Guayaquil.

   
    Mario Pineida y su pareja fueron asesinados en Samanes, norte de Guayaquil.( Redes sociales )
Este miércoles 17 de diciembre, Mario Pineida fue asesinado en un ataque armado en el sector de Samanes, norte de Guayaquil, y la Policía Nacional dio detalles del fallecimiento.

El crimen tomó lugar en los exteriores de un local productos cárnicos, cuando el jugador llegó a hacer las compras, junto a su pareja y su madre.

El atentado tuvo el fallecimiento de Pineida y la mujer que lo acompañaba; mientras que su madre fue herida, y ya está fuera de peligro.

Lea más: ¿Quién era Mario Pineida, el jugador de Barcelona SC que fue asesinado?

Esto es lo que se sabe del asesinato de Mario Pineida

El coronel Edison Palacios, jefe del distrito Modelo, reveló que “dos sujetos a bordo de motocicletas atentan contra la vida de dos personas de sexo masculino y sexo femenino”.

El uniformado agregó que las unidades investigativas empezaron a realizar los diferentes levantamientos de información para averiguar los motivos del hecho.

Lea más: Ocho futbolistas han sufrido ataques armados en este 2025

Mario Pineida fue asesinado en los exteriores de un local de productos cárnicos en Samanes, norte de Guayaquil.
Mario Pineida fue asesinado en los exteriores de un local de productos cárnicos en Samanes, norte de Guayaquil. ( Ecuavisa )

Palacios agregó que “se trataría de dos motocicletas, ya he conversado con las personas, los testigos, la cantidad de impactos en la bala ya lo determinará lo que es criminalística, y estamos en espera de auxilio fiscal”.

Además, el coronel señaló que la otra persona fallecida es la pareja de Pineida; mientras que la madre del jugador fue herida y ya fue atendida por los paramédicos.

En la misma línea, el jefe del distrito detalló que Mario llegó en una camioneta de alta gama para hacer las compras del mercado, luego fueron atacados.

