Esto es lo que se sabe del asesinato de Mario Pineida en Guayaquil

Este miércoles 17 de diciembre, Mario Pineida fue asesinado en un ataque armado en el sector de Samanes, norte de Guayaquil, y la Policía Nacional dio detalles del fallecimiento.

El crimen tomó lugar en los exteriores de un local productos cárnicos, cuando el jugador llegó a hacer las compras, junto a su pareja y su madre.

El atentado tuvo el fallecimiento de Pineida y la mujer que lo acompañaba; mientras que su madre fue herida, y ya está fuera de peligro.

Lea más: ¿Quién era Mario Pineida, el jugador de Barcelona SC que fue asesinado?