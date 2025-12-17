Sicarios asesinan a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Un doble crimen ocurrió la tarde de este miércoles 17 de diciembre en el sector de Samanes, en el norte de Guayaquil. Un agente de la policía indicó que una de las víctimas es Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club. El club confirmó la noticia y lamentó el hecho.

El crimen ocurrió en los exteriores de un local de productos cárnicos. En el atentado falleció también falleció una mujer, mientras que otra señora-quien sería la mamá del jugador- quedó herida.

El asesinato de Pineida ocurre solo horas después de que el presidente del club, Antonio Álvarez, revelara en una carta pública que un jugador de Barcelona le había soliticado protección especial debido a que "tenía amenazas de muerte", aunque no especificó ningún nombre.

La carta de Álvarez tenía como contexto fustigar a los jugadores de Barcelona, que esta mañana decidieron no entrenar por falta de pagos. Ellos indicaron que el club les debe cuatro meses de sueldos.

En su mensaje, Álvarez notificó cambios en el plantel para el próximo año. “En el 2026 se irán 10 jugadores, algunos de ellos que ganan sueldo a vaca y llegan borrachos y se van a acostar al departamento médico, porque “están enfermos” pobrecitos, mientras BSC no mantuvo su regularidad, y los DT cambian como calzoncillo, porque no fueron profesionales fuera de la cancha y no les importó el bienestar deportivo del club”.

La muerte de Pineida se suma a una lista de futbolistas que han sido asesinados en Ecuador en este 2025.

El pasado 5 de noviembre del 2025, Independiente del Valle lamentó la muerte del juvenil de 16 años, Miguel Nazareno. La joven promesa murió en un hecho violento en su casa en Guayaquil.

Maicol Valencia y Leandro Yépez, jugadores del Exapromo Costa, equipo de la Segunda División, fueron asesinados el 8 de septiembre. El 20 del mismo mes, Jonathan González, exjugador de Independiente del Valle y Liga de Quito, y que estaba en el club 22 de Julio de la serie B, perdió la vida tras ser baleado en su casa en Esmeraldas.