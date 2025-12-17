Fútbol Nacional
17 dic 2025 , 17:48

Ocho futbolistas han sufrido ataques armados en este 2025

La violencia en contra de los futbolistas ecuatorianos llegó a un nuevo nivel en este 2025 con el asesinato de cinco jugadores de siete ataques armados.

   
    Mario Pineida fue asesinado este miércoles 17 de diciembre en Guayaquil.( Redes sociales )
La ola de violencia de Ecuador ha afectado fuerte al fútbol durante este 2025. Este miércoles 17 de diciembre, Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, fue asesinado por un atentado en el sector de Samanes, en el norte de Guayaquil.

A lo largo de este año, varios futbolistas han sufrido ataques armados, con este nuevo hecho, el número subió a ocho jugadores que han sido baleados y cinco han perdido la vida en este 2025.

Los casos de los futbolistas baleados en este 2025

4 de enero - Richard Mina - El defensor de Liga de Quito disfrutaba de sus vacaciones en Guayaquil y fue herido de un impacto de bala, después de ser víctima de un robo.

10 de septiembre - Maicol Valencia y Leandro Yépez: Los dos futbolistas de Exapromo FC fueron asesinados en un hostal de Manta, a pocos días de enfrentar a Deportivo Quito por el Ascenso Nacional.

17 de septiembre - Ariel Suárez: El jugador de Orense SC sufrió un intento de robo y recibió un impacto de bala que le provocó una herida superficial en la cabeza.

Maicol Valencia y Leandro Yépez fueron asesinados en Manta.
Maicol Valencia y Leandro Yépez fueron asesinados en Manta. ( Redes sociales )

19 de septiembre – Jonathan González: El futbolista de 22 de Julio fue asesinado en su vivienda en Esmeraldas, después de que sujetos armados ingresaron a su casa y dispararon contra él.

16 de octubre - Brayan Angulo - El delantero de Liga de Portoviejo fue atacado a tiros mientras se dirigía al entrenamiento en el estadio Reales Tamarindos, pero sobrevivió y rescindió su contrato.

5 de noviembre - Miguel Nazareno - El juvenil de Independiente del Valle se encontraba en su hogar cuando un hombre armado ingresó y le disparó directamente en la cabeza.

17 de diciembre - Mario Pineida - El jugador de Barcelona SC se encontraba con su esposa en el sector de Samanes, norte de Guayaquil, y sufrió un ataque armado que acabó con su vida.

