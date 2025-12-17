Ocho futbolistas han sufrido ataques armados en este 2025

La ola de violencia de Ecuador ha afectado fuerte al fútbol durante este 2025. Este miércoles 17 de diciembre, Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, fue asesinado por un atentado en el sector de Samanes, en el norte de Guayaquil. A lo largo de este año, varios futbolistas han sufrido ataques armados, con este nuevo hecho, el número subió a ocho jugadores que han sido baleados y cinco han perdido la vida en este 2025. Lea más: ¿Quién era Mario Pineida, el jugador de Barcelona SC que fue asesinado?

Los casos de los futbolistas baleados en este 2025

4 de enero - Richard Mina - El defensor de Liga de Quito disfrutaba de sus vacaciones en Guayaquil y fue herido de un impacto de bala, después de ser víctima de un robo. 10 de septiembre - Maicol Valencia y Leandro Yépez: Los dos futbolistas de Exapromo FC fueron asesinados en un hostal de Manta, a pocos días de enfrentar a Deportivo Quito por el Ascenso Nacional. Lea más: Fecha, hora y dónde ver el sorteo de las rondas previas de la Copa Libertadores y Sudamericana 17 de septiembre - Ariel Suárez: El jugador de Orense SC sufrió un intento de robo y recibió un impacto de bala que le provocó una herida superficial en la cabeza.

Maicol Valencia y Leandro Yépez fueron asesinados en Manta. ( )