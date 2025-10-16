Brayan Angulo fue baleado en Portoviejo

El delantero ecuatoriano Brayan Angulo fue herido de bala la mañana de este jueves mientras se dirigía al entrenamiento de Liga de Portoviejo, club que milita en la Segunda Categoría de Manabí. El hecho ocurrió en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos, donde el jugador y varios de sus compañeros se preparaban para iniciar la jornada deportiva.

Angulo fue sorprendido por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo en el que se trasladaban varios futbolistas del club manabita.

Este ataque sucedió una semana después de la polémica victoria de LDUP sobre Búhos ULVR con un gol fantasma.

El segundo tanto de La Capira ingresó por el costado exterior, pero debido a que la malla estaba rota, el balón entró al arco y el gol fue validado de manera injusta.

El propio club afectado alzó su voz de protesta en redes sociales, mostrando una imagen clara del deterioro de la malla. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) debería tomar cartas en el asunto, ya que ni los árbitros ni el comisario actuaron ante esta irregularidad, y ahora un club resulta perjudicado.

El experimentado atacante recibió varios impactos de bala, recibiendo una en su pierna y fue trasladado de inmediato a una casa de salud, donde permanece bajo atención médica.