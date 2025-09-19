Jonathan González fue asesinado a tiros en su vivienda en Esmeraldas durante una reunión social

Jonathan González fue asesinado este viernes 19 de septiembre en su casa, en Esmeraldas y ya hay primeros reportes oficiales de la Policía Nacional.

El jugador de 31 años se encontraba compartiendo con varias personas en una reunión social en el barrio Vista al Mar cuando, de forma repentina, sujetos armados irrumpieron en el domicilio y dispararon en varias oportunidades contra él.

Lea: Jonathan González asesinado: La FEF e Independiente del Valle expresan sus condolencias

González murió de forma inmediata en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Su cuerpo quedó sentado en la silla donde estaba consumiendo licor junto a sus familiares y amigos que presenciaron el asesinato.

González había retomado su carrera profesional este año con el club 22 de Julio, que participa en la Serie B y Copa Ecuador. Su fichaje había sido recibido con entusiasmo por los seguidores del equipo esmeraldeño, que veían en él una figura de experiencia y calidad para liderar al plantel en el torneo nacional.

González tenía una trayectoria destacada: fue figura en Independiente del Valle, Liga de Quito, Delfín, Aucas, Mushuc Runa y Deportivo Cuenca, y además jugó en el exterior con Leones Negros, León y Dorados de Sinaloa en México, así como en el Olimpia de Paraguay.

Además, fue internacional con la Selección Ecuatoriana, siendo parte del plantel que disputó la Copa América 2015.

El asesinato de Jonathan González ocurre apenas días después de la muerte del joven futbolista Maicol Valencia, en Manta, y eleva la alarma sobre la creciente ola de violencia que afecta también al deporte en Ecuador. Clubes, federaciones y aficionados han manifestado su consternación y pedido justicia por lo ocurrido.