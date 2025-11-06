Fútbol Nacional
06 nov 2025 , 06:20

Padre de Miguel Nazareno reveló que el futbolista fue acribillado

El padre del jugador Wellington Miguel Nazareno Macías, un joven talento de 17 años que militaba en Independiente Juniors, fue asesinado la tarde del martes en las calles 15 y la K, en el suburbio de Guayaquil.

   
    Miguel Nazareno, jugador asesinado.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

De acuerdo con el testimonio de su padre, Nazareno se encontraba en su hogar cuando un hombre armado ingresó a la vivienda y le disparó directamente en la cabeza.

El progenitor escuchó varias detonaciones y, al acudir al lugar, encontró a su hijo gravemente herido. De inmediato lo trasladó a una casa de salud, donde se confirmó su fallecimiento.

Lea: Jonathan González fue asesinado a tiros en su vivienda en Esmeraldas durante una reunión social

Con estos hechos, se descarta la versión de que el deportista haya sido víctima de una bala perdida. Las autoridades confirmaron que se trató de un ataque directo y están realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas y responsables del crimen.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha proporcionado mayores detalles sobre el hecho violento.

Por su parte, Independiente del Valle emitió un comunicado expresando su profundo pesar y solidaridad con los familiares del futbolista. “Lamentamos profundamente la pérdida de Wellington Nazareno, víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país”, señaló el club en sus redes sociales.

Nazareno, quien vestía el dorsal 10, formaba parte del equipo Sub-17 y era considerado una de las jóvenes promesas del plantel filial del Independiente del Valle.

Temas
Miguel Nazareno
IDV
Independiente del Valle
Ecuador
Noticias
