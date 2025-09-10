Ataque armado en hostal de Manta deja cuatro muertos, entre ellos un futbolista ecuatoriano

La violencia vuelve a golpear al fútbol ecuatoriano. Este miércoles 10 de septiembre, un ataque armado perpetrado en un hostal de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, dejó cuatro personas asesinadas, entre ellas el futbolista Maicol Valencia, jugador del club Exapromo Costa, que milita en la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano.

De acuerdo con el primer informe de la Policía Nacional, se trató de un ataque al estilo sicariato, ejecutado mientras varios jugadores del equipo se encontraban hospedados en el lugar, como parte de su preparación para el calendario competitivo.

El crimen ha generado conmoción en el entorno del fútbol local, donde el nivel de violencia en el país comienza a afectar directamente a los protagonistas del deporte. Valencia, uno de los jóvenes talentos de Exapromo, perdió la vida en el ataque, junto a otras tres personas que aún no han sido identificadas oficialmente por las autoridades.

Valencia llegó como refuerzo del club manabita esta temporada para buscar el ascenso. Fue presentado como refuerzo en las redes del conjunto deportivo este miércoles y se encontraba hospedado en el hostal.

A pesar del trágico suceso, el conjunto de Manta tiene previsto disputar este sábado 13 de septiembre el partido de ida de los 32avos de final de los playoffs de Segunda Categoría frente al Deportivo Quito, aunque no se ha confirmado si el encuentro será reprogramado ante los hechos recientes.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y otras autoridades deportivas aún no se han pronunciado públicamente sobre el atentado.