Fútbol Nacional
19 dic 2025 , 10:51

El plantel de Barcelona SC sí jugará ante IDV pese al luto y los problemas internos

Este domingo 21 de diciembre, Independiente del Valle recibirá a Barcelona SC por la última fecha del primer hexagonal de la LigaPro

   
  • El plantel de Barcelona SC sí jugará ante IDV pese al luto y los problemas internos
    Jugadores de Barcelona SC previo al partido ante Orense por la penúltima fecha del primer hexagonal de la LigaPro ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

En medio del dolor por la muerte de Mario Pineida y de los problemas económicos que atraviesa Barcelona Sporting Club, el plantel decidió presentarse para disputar el partido ante Independiente del Valle, correspondiente a la última fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Barcelona SC regresó a los entrenamientos luego de que la institución declarara luto por el asesinato de Pineida, ocurrido en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil.

Lea también: El funeral de Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, será en Daule

En ese contexto, el plantel tomó la decisión de jugar el compromiso ante los Rayados, según informó el periodista Juan Francisco Rueda a través de su cuenta de X.

Este encuentro es clave para los canarios, que buscarán mantener el segundo lugar en la tabla de posiciones con el objetivo de clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia que otorga un premio económico de USD 3 millones a los equipos participantes.

El partido está programado para iniciar a las 16:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping.

Barcelona SC retira el dorsal número 2 en honor a Mario Pineida

El dorsal número 2 que Mario Pineida utilizó durante su etapa en Barcelona Sporting Club quedará inmortalizado. Ningún jugador podrá portar este número durante la temporada 2026, según lo anunció el club a través de sus redes sociales.

“Barcelona Sporting Club informa a sus socios e hinchas que el número 2 de la camiseta oficial del club será retirado durante toda la temporada 2026”, comunicó la institución en su cuenta oficial de X.

La decisión se adopta en memoria de Mario Pineida, como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de nuestra institución, y como una muestra de respeto y recordación permanente”, añadió el club en el comunicado.

Lea también: ¿Quién era Mario Pineida, el jugador de Barcelona SC que fue asesinado?

Asimismo, Barcelona SC informó que durante la Noche Amarilla 2026 se realizará un acto especial de homenaje y memoria en honor al futbolista, como tributo ante la hinchada canaria.

Temas
Independiente del Valle
Barcelona SC
Mario Pineida
LigaPro
Ecuador
Noticias
Recomendadas