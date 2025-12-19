Tiago Nunes: "Quiero pedir disculpas. Perder un título en esta instancia es muy complicado"

El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, ofreció disculpas a la hinchada alba tras la derrota en la final de la Copa Ecuador ante Universidad Católica, equipo que consiguió el primer título de su historia.

“Quiero pedir disculpas porque el hincha es quien más sufre. Tuvimos una temporada de altos y bajos y perder un título en esta instancia es muy complicado”, expresó el estratega brasileño en rueda de prensa.

Nunes reconoció la exigencia que implica dirigir a un club grande y remarcó la necesidad de recuperarse rápidamente. “Estamos en un equipo grande y ahora tenemos que levantarnos para buscar un buen resultado el domingo. Debemos hacer nuestra parte, que es lo más difícil en estos últimos cinco partidos”.

Además, el técnico admitió el mal momento futbolístico del equipo en el cierre del año. “El mes de diciembre está siendo muy complicado, no estamos mostrando nuestro fútbol y estamos recibiendo muchos goles en situaciones que no se entienden”.

Sobre los reclamos al árbitro central tras el final del encuentro, Nunes explicó: “Fui a preguntarle a Cajas por qué no expulsó a un jugador que sujetó por el cuello a Cornejo, cuando ya tenía tarjeta amarilla, y por qué de los ocho minutos de adición solo se jugaron dos. No le gustó el reclamo; cuando nos dirige, especialmente de visita, las cosas no suelen salir bien”.

De esta manera, Liga de Quito dejó escapar su última oportunidad de consagrarse campeón en la temporada 2025.

Ahora, el conjunto albo deberá vencer a Universidad Católica por la LigaPro y esperar que Barcelona SC no derrote a Independiente del Valle para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.