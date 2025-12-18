Fútbol Nacional
EN VIVO | Liga de Quito vs. Universidad Católica por la final de la Copa Ecuador 2025

Sigue en vivo el minuto a minuto del encuentro entre Liga de Quito vs. Universidad Católica por la final de la Copa Ecuador 2025.

   
    Liga de Quito enfrentará a la Universidad Católica por final de la Copa Ecuador.( Ecuavisa )
Este jueves 18 de diciembre se va a disputar la final de la Copa Ecuador 2025 de Liga de Quito vs. Universidad Católica, en el estadio Olímpico Atahualpa.

La chatolei consiguió su clasificación a la primera ronda de la Copa Libertadores, tras obtener el cupo como Ecuador cuatro.

Por su lado, los albos buscarán conquistar su único título de la temporada, después de quedar eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores y no competir con Independiente del Valle en la LigaPro.

Lea más: Independiente del Valle vs. Barcelona SC sí se jugará en la LigaPro

Alineaciones de Liga de Quito vs. Universidad Católica por la Copa Ecuador 2025

