(VIDEO) El golazo de Gregori Anangonó desde la mitad de cancha en la final de la Copa Ecuador

Este jueves 18 de diciembre, la final de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y la Universidad Católica estaba empatado 1-1, pero Gregori Anangonó uno de los mejores goles del torneo.

La chatolei abrió el marcador con una gran anotación de Mauricio Alonso al sorprender a Alexander Domínguez, quien no tuvo su mejor noche. Luego, Jeison Medina empató el partido con un rebote.

Posteriormente, al minuto 60, Gregori Anangonó se vistió de protagonista con un bombazo desde la mitad de la cancha para darle la ventaja al trecnito azul.

El defensor agarró un despeje de Domínguez en la mitad de la cancha. Gregori controló el balón y disparó por encima del golero albo para poner el 2-1.