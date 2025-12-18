El Nacional y Delfín SC no jugarán la última fecha de la LigaPro y esta es la razón

El partido de la última fecha del segundo hexagonal de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/LigaPro target=_blank>LigaPro</a> <b>entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/el-nacional target=_blank>El Nacional</a> y Delfín SC no se va a disputar</b>, después que los puros criollos sufrieron el descenso administrativo. Para este<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/mario-pineida-funeral-jugador-barcelonasc-parque-paz-aurora-EM10581140 target=_blank></a> <b></b>