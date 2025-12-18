Fútbol Nacional
El Nacional y Delfín SC no jugarán la última fecha de la LigaPro y esta es la razón

El Delfín SC recibió la notificación de que no va a disputar su último partido del segundo hexagonal de la LigaPro ante El Nacional, debido al descenso administrativo de los puros criollos

   
    El Nacional vs. Delfín no se jugará en el cierre de la LigaPro.( API )
El partido de la última fecha del segundo hexagonal de la LigaPro entre El Nacional y Delfín SC no se va a disputar, después que los puros criollos sufrieron el descenso administrativo.

Para este encuentro, ninguno de los dos equipos se juega nada, ya que llegaron al partido sin posibilidades de conseguir el cupo de clasificación a la Copa Sudamericana.

El juego tendrá un marcador 3-0 a favor de las cetáceos para cerrar su participación en el 2025; por su lado, los puros criollos cierran su año sin estar en la cancha.

En la tabla de posiciones, El Nacional se ubica quinto con 36 puntos; mientras que Delfín cuenta con 35 unidades y tiene el sexto lugar.

¿Por qué no se jugará El Nacional vs. Delfín por la LigaPro?

Entonces, el partido no se disputará porque los puros criollos perdieron la categoría de manera administrativa y el reglamento impide que se juegue el encuentro.

En su primer partido, El Nacional empató 2-2 con Delfín.
En su primer partido, El Nacional empató 2-2 con Delfín. ( Ariel Ochoa )

Según información del periodista Ligner Mendoza, el Delfín SC ya recibió la notificación de que no se va a disputar el partido, por lo que empezó su preparación del 2026.

El pasado 16 de diciembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó el descenso administrativo de categoría de El Nacional, tras no pagar a tiempo en tres ocasiones.

Las sanciones llegaron a los puros criollos por demorar en el pago de valores pendientes de demandas ante la FEF. Inicialmente, se sancionó con una resta de tres puntos, luego de seis finalmente con el descenso.

El partido de El Nacional y Delfín estaba pactado para disputarse este viernes 19 de diciembre, a las 16:00, por la transmisión de Zapping.

