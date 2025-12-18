El último partido de Mario Pineida con Barcelona SC antes de su trágica muerte

Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, falleció el miércoles 17 de diciembre tras un ataque armado ocurrido en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil.

El lateral izquierdo se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición canaria gracias a su entrega y rendimiento en el campo de juego, aunque en los últimos años no logró la regularidad que esperaba.

Su último partido como profesional lo disputó esta temporada con Barcelona SC, en el encuentro ante Cuenca Juniors por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, certamen en el que el cuadro torero quedó eliminado tras caer por 2-0.

En ese compromiso, Pineida fue titular y, al igual que la mayoría de sus compañeros, no tuvo una destacada actuación. Los goles del conjunto azuayo fueron anotados por Roberto Ordóñez y Feyiseitan Asagibigbi.

Mario Pineida, de 33 años, se encontraba en una carnicería cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra tres ciudadanos.

Entre las víctimas se encontraba el jugador torero, quien estaba acompañado por su madre y otra mujer.

A lo largo de su carrera, el futbolista ecuatoriano también defendió los clubes como Independiente del Valle, El Nacional y Fluminense de Brasil.

Además, vistió en varias ocasiones la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, dejando una huella importante en el balompié nacional.