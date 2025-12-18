Fútbol Nacional
Este es el premio económico que recibirá el campeón de la Copa Ecuador

Liga de Quito se enfrentará a Universidad Católica en la final de la Copa Ecuador, que se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa.

   
    Trofeo de la Copa Ecuador 2025( Foto: Copa Ecuador )
Este jueves 18 de diciembre se conocerá al nuevo campeón de la Copa Ecuador 2025. Liga de Quito y Universidad Católica se enfrentarán en la final del torneo, que se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa.

Liga de Quito llega a este compromiso con la ilusión intacta de cerrar la temporada con un nuevo título. En tanto, Universidad Católica buscará hacer historia y conquistar el primer trofeo de su trayectoria profesional.

El premio económico es uno de los grandes atractivos de la Copa Ecuador. El campeón del certamen recibirá USD 340 mil, mientras que el subcampeón se hará acreedor a USD 200 mil.

El equipo dirigido por Tiago Nunes afronta este encuentro tras una derrota ante Libertad de Loja, resultado que le costó el segundo lugar en la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro.

Lea también: Liga de Quito vs. Universidad Católica: Estos son los árbitros para la final de la Copa Ecuador

Por su parte, Universidad Católica también llega luego de caer frente a Independiente del Valle. A pesar de ese resultado, la Chatoleí ya tiene asegurada su clasificación como Ecuador 4 al torneo de clubes más importante de Sudamérica.

El partido está programado para las 19:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por DSports.

Los premios de la Copa Ecuador 2025

Fase clasificatoria: USD 5.000

Fase previa: USD 10.000

16avos de final: USD 20 000

Octavos de final: USD 30 000

Cuartos de final: USD 50 000

Semifinales: USD 80 000

Vicecampeón: USD 120 000 (acumulado de USD 200 000)

Campeón: USD 260 000 (acumulado de USD 340 000)

