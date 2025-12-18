Este es el premio económico que recibirá el campeón de la Copa Ecuador

Este jueves 18 de diciembre se conocerá al nuevo campeón de la<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Copa-Ecuador> Copa Ecuador 2025</a>.<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito> Liga de Quito</a> y <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/u-catolica>Universidad Católica</a> se enfrentarán en la final del torneo, que se disputará en el estadio<b> Olímpico</b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/arbitros-alex-cajas-liga-quito-universidad-catolica-final-copa-ecuador-LD10575187></a></b> <b></b> <b></b>