Mario Pineida no será velado en el estadio Monumental de Barcelona SC

El departamento de prensa de Barcelona SC notificó que la familia de Mario Pineida no desea velar al futbolista en el estadio Monumental.

   
    La familia de Mario Pineida no velará al jugador en el estadio Monumental de Barcelona SC.( Redes sociales )
Barcelona SC emitió un nuevo comunicado por el asesinato de Mario Pineida e informó detalles de procedimientos relacionados con el velorio del futbolista.

El departamento de prensa de los toreros informó que la familia de Pineida decidió no realizar el velatorio en el estadio Monumental, a pesar de que la directiva ofreció ceder el escenario deportivo.

La decisión de la familia se da para priorizar la tranquilidad y privacidad, en medio de la difícil situación que atraviesan. Por esa razón, el club pidió respeto y sensibilidad con el tema.

Barcelona SC notificó que una vez las autoridades entreguen el cuerpo de Pineida, entonces será trasladado a una casa de velación en Guayaquil.

La familia de Mario Pineida pidió no velar al jugador en el estadio Monumental.
La familia de Mario Pineida pidió no velar al jugador en el estadio Monumental. ( Redes sociales )

Una vez existe una confirmación oficial de la familia, más detalles del velorio serán anunciados por el club.

Finalmente, Barcelona SC confirmó que sí realizará homenajes y actos conmemorativos, pero serán anunciados en sus redes sociales en su debido momento.

Pineida fue asesinado en la tarde del miércoles 17 de diciembre, junto a una mujer, en los exteriores de una carnicería en Samanes 4, norte de Guayaquil.

