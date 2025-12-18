Fútbol Internacional
18 dic 2025 , 09:29

Real Madrid lamentó la muerte de Mario Pineida en Guayaquil

En la mañana de este jueves 18 de diciembre, el Real Madrid de España emitió un emotivo mensaje por el asesinato de Mario Pineida en Guayaquil.

   
    Mario Pineida fue asesinado en Samanes, norte de Guayaquil, el miércoles 17 de diciembre.( Redes sociales )
Mario Pineida fue asesinado en la tarde del pasado miércoles 17 de diciembre en Samanes, norte de Guayaquil, y varios clubes ecuatorianos se pronunciaron por el hecho, incluso el Real Madrid de España emitió un comunicado.

Uno de los primeros equipos en publicar un mensaje fue el Fluminense, pues el lateral izquierdo jugó durante el 2022 en el cuadro brasileño y ganó un título.

Posteriormente, en la mañana de este jueves 18 de diciembre, el Real Madrid redactó un comunicado en su cuenta de X para despedirse del ecuatoriano.

Lea más: ¿Quién era Mario Pineida, el jugador de Barcelona SC que fue asesinado?

“El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Mario Pineida, jugador del Barcelona SC”, señaló el cuadro español.

El Real Madrid añadió que “nuestras condolencias a su club, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, cerró.

Lea más: EN VIVO | Sorteo de las rondas previas de la Copa Libertadores 2026

Pineida fue asesinado, junto a otra mujer, en los exteriores de un local de productos cárnicos, después de que dos sujetos se bajaron y dispararon hacia ellos.

Hasta ahora, no se ha conocido horarios del velorio y más detalles fúnebres del sepelio de Mario Pineida

