Real Madrid lamentó la muerte de Mario Pineida en Guayaquil

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Mario-Pineida target=_blank>Mario <b>Pineida</b></a> fue asesinado en la tarde del pasado miércoles 17 de diciembre en Samanes, norte de Guayaquil, y varios clubes ecuatorianos se pronunciaron por el hecho, incluso el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/real-madrid target=_blank>Real Madrid</a> de España <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fluminense-hinchas-expresan-pesar-muerte-mario-pineida-barcelona-sc-KD10577872 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/quien-mario-pineida-jugador-barcelona-sc-asesinado-guayaquil-DD10577235 target=_blank></a> <b></b>