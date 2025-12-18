Real Madrid lamentó la muerte de Mario Pineida en Guayaquil

Mario Pineida fue asesinado en la tarde del pasado miércoles 17 de diciembre en Samanes, norte de Guayaquil, y varios clubes ecuatorianos se pronunciaron por el hecho, incluso el Real Madrid de España emitió un comunicado.

Uno de los primeros equipos en publicar un mensaje fue el Fluminense, pues el lateral izquierdo jugó durante el 2022 en el cuadro brasileño y ganó un título.

Posteriormente, en la mañana de este jueves 18 de diciembre, el Real Madrid redactó un comunicado en su cuenta de X para despedirse del ecuatoriano.

Lea más: ¿Quién era Mario Pineida, el jugador de Barcelona SC que fue asesinado?

“El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Mario Pineida, jugador del Barcelona SC”, señaló el cuadro español.