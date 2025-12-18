Fútbol Nacional
18 dic 2025 , 19:01

Jugadores de Barcelona SC y Emelec asistieron al velorio de Mario Pineida

El velorio de Mario Pineida se realizó en el Parque De La Paz Aurora, parroquia de Daule, después de que su familia rechazó hacerlo en el estadio Monumental de Barcelona SC.

   
  • Jugadores de Barcelona SC y Emelec asistieron al velorio de Mario Pineida
    El velorio de Mario Pineida se realizó este jueves 18 de diciembre.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Este jueves 18 de diciembre se realizó el velorio de Mario Pineida en una de las salas del Parque de la Paz de La Aurora, parroquia de Daule, después de ser asesinado en un ataque armado.

Pineida, junto a Guisella Fernández, fueron acribillados por dos sicarios en los exteriores de una carnicería de Samanes, norte de Guayaquil, en la tarde del miércoles 17 de diciembre.

Este día se hizo la entrega de los restos de Mario, después de estar en la Medicina Legal de la Policía Nacional, y su féretro llegó al lugar alrededor de las 16:20.

Lea más: ¿Por qué Mario Pineida no será velado en el estadio Monumental de Barcelona SC?

En el lugar se encontraban varias imágenes del futbolista con los títulos obtenidos con Barcelona SC, además de los logros que obtuvo con el club.

Una carroza lleva los restos del jugador Mario Pineida, jugador de Barcelona asesinado la tarde del miércoles 18 de diciembre.
Una carroza lleva los restos del jugador Mario Pineida, jugador de Barcelona asesinado la tarde del miércoles 18 de diciembre. ( API )

Al emotivo momento llegaron excompañeros de Pineida. Entre ellos estaban Luis Fernando León de Emelec, jugó en Barcelona SC en el 2021, junto a Fernado Guerrero.

Lea más: Independiente del Valle vs. Barcelona SC sí se jugará en la LigaPro

También se hicieron presentes sus entrenadores de este 2025, pues Ismael y Juan Rescalvo, al igual que Segundo Alejandro Castillo estuvieron en el sitio.

De esa misma forma, el plantel de Barcelona SC llegó para despedirse de Pineida por última vez. El mismo miércoles, los jugadores fueron al lugar donde Mario fue asesinado.

En el Parque de La Paz de La Aurora se realizará la misa este viernes 19 de diciembre, a las 15:00 y ese mismo día será la inhumación.

Temas
Fútbol
muerte
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
asesinato
velorio
ataque armado
muertes
Segundo Alejandro Castillo
Emelec
Barcelona SC
Mario Pineida
Ismael Rescalvo
Luis Fernando León
Ecuador
Noticias
Recomendadas