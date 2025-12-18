Jugadores de Barcelona SC y Emelec asistieron al velorio de Mario Pineida

Este jueves 18 de diciembre se <b>realizó el velorio de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Mario-Pineida target=_blank>Mario Pineida</a> en una de las salas </b>del Parque de la Paz de La Aurora, parroquia de Daule, después de ser asesinado en un ataque armado. <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/detalles-asesinato-mario-pineida-guayaquil-FD10577772 target=_blank>Pineida,</a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/mario-pineida-funeral-jugador-barcelonasc-parque-paz-aurora-EM10581140 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/mario-pineida-no-velado-estadio-monumental-barcelona-sc-KD10579663></a> <b></b>