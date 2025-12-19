Fútbol Nacional
19 dic 2025 , 09:19

(VIDEO) Tiago Nunes empujó a un árbitro y no recibió medalla del segundo lugar de la Copa Ecuador

El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, mostró su malestar y agredió al juez de línea de la final de la Copa Ecuador 2025.

   
  • (VIDEO) Tiago Nunes empujó a un árbitro y no recibió medalla del segundo lugar de la Copa Ecuador
    Tiago Nunes no recibió su medalla de segundo lugar de la Copa Ecuador.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La final de la Copa Ecuador 2025 entre la Universidad Católica y Liga de Quito estuvo llena de emociones por el dramático final, algo que dejó molesto a Tiago Nunes y fue a buscar al equipo arbitral.

Después del pitazo final, el entrenador brasileño salió a confrontar a los jueces centrales y apuntó directamente en contra del árbitro Álex Cajas.

Inmediatamente, el central le sacó tarjeta roja a Nunes, pero no le gustó al entrenador y se mantuvo en una larga discusión con los árbitros.

Lea más: Barcelona SC retira el dorsal número 2 en honor a Mario Pineida

La agresión de Tiago Nunes a un árbitro en la Copa Ecuador

En un momento, el juez de línea movió a Nunes, quien respondió y lo empujó con más fuerza al árbitro, algo que sorprendió a los presentes y tuvieron que detener a Tiago.

El resto del equipo arbitral intentó controlar al brasileño para evitar que pase a mayores; mientras que los jugadores de Liga de Quito quisieron separar al entrenador.

Lea más: ¿Cuánto dinero ganó Universidad Católica, tras ser campeón de la Copa Ecuador?

Posteriormente, Nunes no salió a recibir su medalla del segundo lugar, tras perder la final de la Copa Ecuador ante la Universidad Católica.

En la entrevista post-partido, Tiago dijo que “fui a preguntarle a Cajas por qué no expulsó a un jugador que sujetó por el cuello a Cornejo, cuando ya tenía tarjeta amarilla, y por qué de los ocho minutos de adición solo se jugaron dos. No le gustó el reclamo; cuando nos dirige, especialmente de visita, las cosas no suelen salir bien”, cerró.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Copa Ecuador
Liga de Quito
Isaac Álvarez
Tiago Nunes
Ecuador
Noticias
Recomendadas