19 dic 2025 , 07:48

¿Cuánto dinero ganó Universidad Católica, tras ser campeón de la Copa Ecuador?

Universidad Católica derrotó 3-2 a Liga de Quito por la final de la Copa Ecuador

   
    Jugadores de Universidad Católica celebran tras quedar campeones de la Copa Ecuador( API )
Universidad Católica se consagró campeona de la Copa Ecuador tras vencer a Liga de Quito en la final disputada en el estadio Olímpico Atahualpa.

De esta manera, el conjunto camaratta sumó el primer título de su historia y aseguró su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, donde se enfrentará a Juventud de Uruguay.

Además del logro deportivo, Universidad Católica recibió un premio económico de USD 340 000, mientras que Liga de Quito obtuvo USD 200 000 por su participación como finalista.

Lea también: Tiago Nunes: "Quiero pedir disculpas. Perder un título en esta instancia es muy complicado"

Mauricio Alonso, Gregori Anangonó y José Fajardo fueron los autores de los goles de la Chatoleí. Por el lado albo descontaron Jeison Medina y Kevin Minda.

Ambos equipos volverán a enfrentarse este domingo 21 de diciembre por la última fecha del primer hexagonal de la LigaPro. El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a partir de las 16:30 (hora de Ecuador).

Premios Copa Ecuador

Fase clasificatoria: USD 5.000

Fase previa: USD 10.000

16avos de final: USD 20 000

Octavos de final: USD 30 000

Cuartos de final: USD 50 000

Semifinales: USD 80 000

Vicecampeón: USD 120 000 (acumulado de USD 200 000)

Campeón: USD 260 000 (acumulado de USD 340 000)

