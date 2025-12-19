Fútbol Internacional
PSG le da descanso a Willian Pacho para el último partido del 2025

El Paris Saint Germain anunció que Willian Pacho tendrá descanso para el último partido del 2025 y se regresará al plantel después del parón navideño.

   
    Willian Pacho estará de descanso por su rendimiento con el PSG.( Redes sociales )
El Paris Saint Germain disputará su último partido del año por la Copa de Francia ante un equipo de la quinta división del país, por lo que el cuerpo técnico de Luis Enrique decidió darle descanso a Willian Pacho.

El PSG se consagró campeón de la Copa Intercontinental, después de superar al Flamengo en la final por penales con el defensor ecuatoriano como protagonista, por ende quieren recibir el 2026 llenos de energías.

Este viernes 19 de diciembre, el PSG anunció que Pacho recibió varios días libres como parte de la planificación física y deportiva del plantel.

Es decir, el ecuatoriano no estará para el último partido del 2025, pero se reincorporará a los entrenamientos después de la paralización navideña.

Willian Pacho ha sido uno de los jugadores del PSG con más minutos disputados.
Willian Pacho ha sido uno de los jugadores del PSG con más minutos disputados. ( Redes sociales )

En esta temporada, Pacho es uno de los jugadores que más minutos suma en el cuadro parisino, con más de 1600 minutos disputados en 19 partidos.

Cabe recordar que el cuadro de Luis Enrique no pudo realizar una pretemporada normal, después de contar pocos días entre el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.

El PSG enfrentará al Vendee Fontenay Foot este sábado 20 de diciembre, a las 15:00, por la Copa de Francia. Luego, el equipo francés va a recibir al París FC el domingo 4 de enero del 2026.

