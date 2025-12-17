Fútbol Internacional
EN VIVO | Flamengo 1-1 París Saint-Germain, final de la Copa Intercontinental

El Flamengo se enfrenta contra el París Saint-Germain por la final de la Copa Intercontinental

   
El París Saint-Germain de Willian Pacho iguala con el Flamengo de Gonzalo Plata en el Estadio Ahmad Bin Ali de Doha, Catar por la final de la Copa Intercontinental.

El París Saint-Germain controló el partido desde el inicio. El conjunto parisino presionó alto y dominó la posesión del balón. Hizo que el Flamengo se sienta incomodó y no pueda salir de su campo de juego.

Al minuto 10, Fabián Ruiz aprovechó un error del portero Agustín Rossi y convirtió el gol; sin embargo, el tanto fue anulado tras la revisión del VAR, ya que el balón había salido previamente del campo y la jugada se reanudó con un tiro de esquina.

Flamengo también se acercó con peligro a la portería de Matvey Safonov a través de Bruno Henrique, Gonzalo Plata y Jorge Carrascal. Esta sociedad generó varios inconvenientes en la defensa parisina.

Sin embargo, al minuto 38, tras una jugada colectiva, Khvicha Kvaratskhelia remató y envió el balón al fondo de las redes del estadio Ahmad Bin Ali de Doha.

Con el resultado a favor del PSG, se fueron al descanso.

En la etapa de complemento, los actuales campeones de la Champions League no bajaron su rendimiento, pero no lograron concretar las opciones generadas para ampliar su ventaja en el marcador.

Al minuto 63, Marquinhos cometió una infracción sobre Giorgian De Arrascaeta y, tras la revisión del VAR, el árbitro sancionó penal. Jorginho fue el encargado de transformar la falta en gol y empato el partido.

Alineaciones confirmadas:

