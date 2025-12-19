Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 20 y domingo 21 de diciembre

La agenda deportiva de este fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de diciembre está cargado de fútbol nacional e internacional, a pocos días de acabar el 2025.

En el torneo ecuatoriano, el primer y segundo hexagonal van a disputar sus últimos cinco partidos para definir los cupos a clasificación de torneos Conmebol.

Mientras que en la Premier League, Moisés Caicedo aún debe cumplir con una fecha de sanción por su expulsión; y el Arsenal de Piero Hincapié enfrenta al Everton.

