Fútbol Internacional
19 dic 2025 , 09:52

Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 20 y domingo 21 de diciembre

La agenda de este fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de diciembre contará con partidos de los ecuatorianos del exterior y el cierre de la LigaPro.

   
  • Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 20 y domingo 21 de diciembre
    El fin de semana contará con varios partidos destacados.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La agenda deportiva de este fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de diciembre está cargado de fútbol nacional e internacional, a pocos días de acabar el 2025.

En el torneo ecuatoriano, el primer y segundo hexagonal van a disputar sus últimos cinco partidos para definir los cupos a clasificación de torneos Conmebol.

Mientras que en la Premier League, Moisés Caicedo aún debe cumplir con una fecha de sanción por su expulsión; y el Arsenal de Piero Hincapié enfrenta al Everton.

Lea más: (VIDEO) Tiago Nunes empujó a un árbitro y no recibió medalla del segundo lugar de la Copa Ecuador

La agenda deportiva del fin de semana, del sábado 20 y domingo 21 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

  • Newcastle vs. Chelsea | 7:30 | Premier League
  • Tottenham vs. Liverpool | 12:30 | Premier League
  • Juventus vs. Roma | 14:45 | Liga de Italia
  • Everton vs. Arsenal | 15:00 | Premier League
  • Fontenay vs. PSG | 15:00 | Copa de Francia
  • Aucas vs. Macará | 16:30 | segundo hexagonal de la LigaPro
  • Deportivo Cuenca vs. Emelec 16:30 | segundo hexagonal de la LigaPro

    • Domingo 21 de diciembre

  • Dunkerque vs. Estrasburgo | 8:45 | Copa de Francia
  • Aston Villa vs. Manchester United | 11:30 | Premier League
  • Liga de Quito vs. Universidad Católica |16:30 | hexagonal final de la LigaPro
  • Orense vs. Libertad | 16:30 | hexagonal final de la LigaPro
  • Independiente del Valle vs. Barcelona SC | 16:30 | hexagonal final de la LigaPro
    • Temas
    Fútbol
    Fútbol Ecuador
    fútbol ecuatoriano
    Liga Pro
    ecuatorianos en el exterior
    LigaPro
    Premier League
    LigaPro2025
    Liga de Quito
    Barcelona SC
    Piero Hincapié
    Independiente del Valle
    PSG
    Universidad Católica
    Chelsea
    Arsenal
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas