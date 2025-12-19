Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 20 y domingo 21 de diciembre

La agenda deportiva de este fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de diciembre está cargado de<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/futbol-ecuatoriano target=_blank>fútbol nacional</a> e internacional, a pocos días de acabar el 2025.</b> En el torneo ecuatoriano, el primer y<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/moises-caicedo-tres-partidos-suspension-expulsion-arsenal-premier-league-OM10492286 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/video-tiago-nunes-empujo-arbitrono-recibio-medalla-segundo-lugar-copa-ecuador-GM10584367 target=_blank></a>