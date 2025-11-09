Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro, tras el triunfo de Barcelona SC sobre Orense

Este domingo 9 de noviembre se disputó el<b> último partido del hexagonal final de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>LigaPro</a></b> y aún nada está definido, después de la sorpresiva derrota de Independiente del Valle. La jornada de la quinta<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-independiente-del-valle-vs-universidad-catolica-resultado-fecha5-hexagonal-final-ligapro-PL10393693 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/video-barcelona-sc-tres-penales-orense-sc-ligapro-CL10396433 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-liga-de-quito-vs-libertad-fc-resultado-fecha5-hexagonal-final-ligapro-EL10393979 target=_blank></a></b>