Fútbol Nacional
09 nov 2025 , 19:24

Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro, tras el triunfo de Barcelona SC sobre Orense

Se disputaron los tres partidos de la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro y los clubes compiten por la clasificación directa a la Copa Libertadores.

   
    Barcelona SC venció 1-2 a Orense SC en la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.( API )
Este domingo 9 de noviembre se disputó el último partido del hexagonal final de la LigaPro y aún nada está definido, después de la sorpresiva derrota de Independiente del Valle.

La jornada de la quinta fecha del hexagonal final arrancó este sábado 8 de noviembre con el triunfo 2-0 de la Universidad Católica ante los rayados, después de una tempranera expulsión de Mateo Carabajal.

Con esta victoria, el trencito azul se acercó a los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores para presionar a Liga de Quito y Barcelona SC.

Lea más: (VIDEO) Barcelona SC y sus tres penales ante Orense SC en la LigaPro

Luego, los albos se impusieron 3-1 a Libertad en uno de los partidos más largos de la temporada con 73 minutos de primer tiempo y 47 en el entretiempo.

Liga de Quito venció 3-1 a Libertad en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
Liga de Quito venció 3-1 a Libertad en el estadio Rodrigo Paz Delgado. ( API )

El conjunto quiteño se quedó con los tres puntos para adueñarse del segundo lugar de la tabla de posiciones.

Lea más: Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro, tras el empate de Técnico Universitario y Vinotinto

Finalmente, este domingo 9 de noviembre, Barcelona SC visitó al Orense y se quedó con el tercer puesto en la clasificación, igulado en 61 puntos con Liga de Quito, que tiene mejor diferencia de gol.

En la próxima fecha, Barcelona SC recibirá a Liga de Quito; Independiente del Valle enfrentará a Orense; y Libertad visitará a la Universidad Católica.

Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro

