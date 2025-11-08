Fútbol Nacional
08 nov 2025 , 17:33

EN VIVO | Liga de Quito vs. Libertad FC por el hexagonal final de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre Liga de Quito y Libertad FC por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

   
    Liga de Quito enfrentará a Libertad de Loja de la LigaPro.( Ecuavisa )
La jornada de este sábado 8 de noviembre de la LigaPro se disputa el enfrentamiento entre Liga de Quito vs. Libertad por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

Los albos aún no conocen la derrota en la segunda fase de la competición y busca clasificar a la Copa Libertadores de manera directa.

Por su parte, Libertad necesita una victoria para no alejarse de los puestos de clasificación a la Libertadores; y solo ha ganado un partido del hexagonal.

Lea más: Las sorpresas de Sebastián Beccacece en la última lista de Ecuador del 2025

Alineaciones confirmadas del Liga de Quito vs. Libertad FC por el hexagonal final de la LigaPro

