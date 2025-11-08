EN VIVO | Liga de Quito vs. Libertad FC por el hexagonal final de la LigaPro

La jornada de este sábado 8 de noviembre de la LigaPro se disputa el enfrentamiento entre Liga de Quito vs. Libertad por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

Los albos aún no conocen la derrota en la segunda fase de la competición y busca clasificar a la Copa Libertadores de manera directa.

Por su parte, Libertad necesita una victoria para no alejarse de los puestos de clasificación a la Libertadores; y solo ha ganado un partido del hexagonal.

