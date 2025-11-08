¿Por qué el primer tiempo de Liga de Quito vs. Libertad duró 73 minutos?

Un primer tiempo de 73 minutos y un entretiempo de 47, debido a dos problemas de energía, hicieron del Liga de Quito vs. Libertad el partido más largo del 2025 en la LigaPro. Eran las 9 de la noche del sábado, cuando el árbitro debía estar pitando el final del partido en el Rodrigo Paz, apenas reiniciaba el segundo tiempo, a media luz. Lea más: Las sorpresas de Sebastián Beccacece en la última lista de Ecuador del 2025

¿Por qué duró tanto tiempo el Liga de Quito vs. Libertad por la LigaPro?

Lo que demoró más el partido fue que las luminarias del estadio Rodrigo Paz Delgado fallaron en varias ocasiones.

#EcuavisaSports l 🔴 #EnVivo l Desde el minuto 38, el encuentro entre Liga de Quito y Libertad FC se tuvo que suspender por una falla de las luminarias en el estadio Rodrigo Paz Delgado. 🔗 https://t.co/fvjgXwKKGV pic.twitter.com/GelyjvZXyC — Estadio (@EcEstadio) November 9, 2025

Durante el primer tiempo, una zona de las luminarias se apagó por 16 minutos, pero los problemas no se detuvieron.