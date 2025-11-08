Fútbol Nacional
¿Por qué el primer tiempo de Liga de Quito vs. Libertad duró 73 minutos?

El primer tiempo del encuentro entre Liga de Quito y Libertad duró 73 minutos y el entretiempo se extendió a 47 minutos.

   
    Liga de Quito vs. Libertad se atrasó por fallas en las luminarias.( API )
Un primer tiempo de 73 minutos y un entretiempo de 47, debido a dos problemas de energía, hicieron del Liga de Quito vs. Libertad el partido más largo del 2025 en la LigaPro.

Eran las 9 de la noche del sábado, cuando el árbitro debía estar pitando el final del partido en el Rodrigo Paz, apenas reiniciaba el segundo tiempo, a media luz.

¿Por qué duró tanto tiempo el Liga de Quito vs. Libertad por la LigaPro?

Lo que demoró más el partido fue que las luminarias del estadio Rodrigo Paz Delgado fallaron en varias ocasiones.

Durante el primer tiempo, una zona de las luminarias se apagó por 16 minutos, pero los problemas no se detuvieron.

Ya que a la vuelta de la luz, Liga de Quito anotó el primer gol del partido de los pies de Richard Mina; sin embargo, la anotación fue revisada dos veces en el VAR, incluso los jugadores amenazaron con irse de la cancha y se disputó hasta el minuto 73.

Al finalizar la primera parte, las luces del estadio volvieron a fallar; sin embargo, se volvieron a encender cuando regresaron los equipos al terreno de juego.

No obstante, al momento del inicio del segundo tiempo se apagaron las luminarias en algunos de los sectores de las gradas y ya llevan más de 25 minutos sin poder solucionar.

El personal de la LigaPro informó que el partido tenía 45 minutos para solucionarlo, algo que no ocurrió, pero se disputó a media luz.

En la transmisión de EcuavisaSports se reveló que el personal de Libertad intentó coordinar su estancia en Quito hasta el día siguiente, por una posible suspensión, pero no había hospedaje en la ciudad por los conciertos de Shakira.

