EN VIVO | Orense vs. Barcelona SC por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre Orense SC vs. Barcelona SC por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

   
    Orense SC enfrentará a Barcelona SC por la LigaPro.( Ecuavisa )
Para cerrar la jornada de fútbol ecuatoriano de este domingo 9 de noviembre, Barcelona SC visita al Orense SC, en el estadio 9 de Mayo, por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

Los toreros necesitan un triunfo para no alejarse de Liga de Quito en el segundo puesto y buscar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por su lado, los machaleños están lejos de la parte alta, pero intentarán salir del fondo del hexagonal.

Alineaciones Orense vs. Barcelona SC por la LigaPro

EN VIVO | Orense vs. Barcelona SC por la LigaPro

