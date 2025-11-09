EN VIVO | Orense vs. Barcelona SC por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro

Para cerrar la jornada de fútbol ecuatoriano de este domingo 9 de noviembre, Barcelona SC visita al Orense SC, en el estadio 9 de Mayo, por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

Los toreros necesitan un triunfo para no alejarse de Liga de Quito en el segundo puesto y buscar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por su lado, los machaleños están lejos de la parte alta, pero intentarán salir del fondo del hexagonal.

