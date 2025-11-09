Fútbol Nacional
09 nov 2025 , 18:45

(VIDEO) Barcelona SC y sus tres penales ante Orense SC en la LigaPro

El árbitro Lenin Quiñónez pitó tres penales a favor de Barcelona SC durante el primer tiempo del duelo ante Orense por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

   
  • (VIDEO) Barcelona SC y sus tres penales ante Orense SC en la LigaPro
    Barcelona SC recibió tres penales por faltas de Orense SC.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El primer tiempo del enfrentamiento entre Orense SC y Barcelona SC tuvo un polémico desempeño del árbitro Lenin Quiñónez, pues pitó tres faltas dentro del área en los 45 minutos.

Tres penales a favor de los toreros fueron señalados por el árbitro central, en un lapso de 22 minutos, después de varios reclamos de los jugadores.

El primer penal del encuentro se dio al minuto 17 por una falta de Gastón Arturia a Miguel Parrales, pues el defensor pisó al atacante y el central no dudó. Janner Corozo anotó el gol.

Lea más: Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro, tras el empate de Técnico Universitario y Vinotinto

Luego, al minuto 25, Beder Caicedo derribó a Corozo dentro del área, pero Janner alcanzó a definir y puso el segundo tanto, pero el juez tuvo que revisar la jugada en el VAR y señaló mano del atacante; sin embargo, dio penal por la falta.

En esa ocasión, Joao Rojas fue el encargado de la pena máxima, pero fue atajado por Rolando Silva para evitar que se pongan en ventaja los toreros.

Lea más: Emelec perdió con El Nacional y no se acercó al liderato del segundo hexagonal

Posteriormente, al minuto 39, Arturia intentó controlar el balón y metió el brazo para evitar perder la pelota, algo que el árbitro vio y señaló un nuevo penal para los toreros. Corozo tomó la responsabilidad y lo anotó para el 1-2.

Incluso, antes del final del primer tiempo, Janner le hizo una falta a Bruno Caicedo y el árbitro pitó penal, pero el VAR revisó la jugada y señaló que fue afuera del área.

Hasta ahora, Barcelona SC ha recibido 11 penales en este 2025 y solamente han errado en dos ocasiones.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Árbitros
Liga Pro EC
árbitros del VAR
árbitros ecuatorianos
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Barcelona SC
Orense SC
Ecuador
Noticias
Recomendadas