09 nov 2025 , 17:47

Joao Neves salvó al PSG ante el Olympique Lyon para que mantenga el liderato de la Ligue 1

Con Willian Pacho como titular, el PSG se impuso por 3-2 al Olympique Lyon y se mantiene como líder de la Ligue 1.

   
    Willian Pacho celebró el triunfo del PSG ante el Olympique Lyon.( Redes sociales )
El Paris Saint-Germain de Willian Pacho ganó al Olympique Lyon, a última hora, con un cabezazo de Joao Neves para salvar el liderato de la Liga francesa entre las dudas, las concesiones y la pegada esencial en ataque.

Lo celebró efusivo Luis Enrique Martínez, cuando emergió el centrocampista de apenas 171 centímetros para rematar un saque de esquina ya en el minuto 94, justo después de la expulsión por doble amarilla de Nicolás Tagliafico.}

Después del 0-1 de Zaire Emery, un imponente derechazo escorado tras un envío de Vitinha a la espalda de la defensa local, la defenda del PSG permitió dos remates y el 1-1 de su adversario, que emuló la jugada del gol en contra, pero esta vez a su favor apenas cuatro minutos después.

Tampoco que le volviera a ocurrir después. Conocida la lección de esa secuencia, de nuevo por delante en el marcador apenas tres minutos después del 1-1, con una presión alta y una recuperación de Vitinha que propuso a Kvarataskhelia para batir la portería contraria.

Joao Neves anotó el gol de la victoria para el PSG.
Joao Neves anotó el gol de la victoria para el PSG. ( Redes sociales )

Ya dio un poste después el Lyon, que restableció la igualada en cinco minutos de la segunda parte. No estuvo fina la defensa del PSG. Ni en contundencia ni en rigor ni en colocación. Su agujero lo aprovechó Maitland-Niles para picar el balón muy por encima de la media salida de Chevalier, que tan solo pudo corroborar el 2-2 con su mirada.

En ambas ocasiones, Willian Pacho no llegó a marca en ambos goles, pues se aprovecharon el hueco que dejó en la parte de atrás.

Lo intentó hasta el final el PSG, pero tampoco tuvo soltura arriba, demasiado lejos del caudal de oportunidades de otros tiempos, aún al reencuentro con su mejor nivel, salvado incluso con un oportuno despeje de Marquinhos, hasta que surgió el 2-3 de Joao Neves. Un triunfo de mucho valor. Sigue líder.

