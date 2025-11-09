Fútbol Internacional
(VIDEO) Denil Castillo anotó un gol en Dinamarca, antes de sumarse a la selección de Ecuador

Antes de viajar a Ecuador para concentrar con la selección, Denil Castillo anotó un gol en el triunfo del Midtjylland ante el Randers en la Liga de Dinamarca.

   
    Denil Castillo anotó su quinto gol con el Midtjylland de Dinamarca.( Redes sociales )
Denil Castillo volvió a ser llamado con Sebastián Beccacece para representar a la selección de Ecuador y el volante llegará motivado a la concentración del combinado nacional.

El mediocampista anotó un gol en la victoria 2-0 del Midtjylland ante el Randers por la fecha 15 de la Superliga de Dinamarca.

Al minuto 49, Castillo acompañó un contragolpe para quedar en soledad dentro del área y definir lejos del arquero rival para poner el segundo tanto.

Lea más: Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro, tras el empate de Técnico Universitario y Vinotinto

El volante de 21 años ya lleva cinco goles y ocho asistencias en 63 partidos disputados con su equipo en Europa.

En la tabla de posiciones, el Midtjylland es líder con 32 puntos, a uno de ventaja del Brondy IF.

Ahora, Denil viajará para sumarse a la concentración de Ecuador para enfrentar a Canadá y Nueva Zelanda en los últimos amistosos del 2025.

