(VIDEO) Denil Castillo anotó un gol en Dinamarca, antes de sumarse a la selección de Ecuador

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/denil-castillo target=_blank>Denil Castillo</a> volvió a ser llamado con Sebastián Beccacece</b> para representar a la selección de Ecuador y el volante llegará motivado a la concentración del combinado nacional. El mediocampista <b>anotó un</b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-tabla-posiciones-cuadrangular-no-descenso-ligapro-empate-tecnico-universitario-vinotinto-NL10395811 target=_blank></a>