Fútbol Nacional
09 nov 2025 , 11:50

Independiente del Valle anunció que se le acabó la temporada a Darwin Guagua por lesión

Independiente del Valle reveló que Darwin Guagua sufrió una dura lesión que le va a impedir volver a jugar en este 2025.

   
  • Independiente del Valle anunció que se le acabó la temporada a Darwin Guagua por lesión
    Darwin Guagua no volverá a jugar en este 2025 con Independiente del Valle.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Este domingo 9 de noviembre, Independiente del Valle anunció la peor noticia posible para Darwin Guagua, pues el futbolista ecuatoriano no volverá a jugar en este 2025 por una lesión.

El futbolista de 18 años no entró a la convocatoria para el duelo entre los rayados y la Universidad Católica, y existió una clara explicación para su ausencia.

Pues, el departamento médico de Independiente reveló que Guagua estará fuera de las canchas entre dos y tres meses por una fractura de platillo tibial anteromedial en la rodilla izquierda.

Lea más: Filipe Luís ha perdido el apoyo del plantel de Flamengo por culpa de Gonzalo Plata, según la prensa de Brasil

“Se determinó que el jugador seguirá un tratamiento conservador, que incluye el uso de muletas y un proceso de rehabilitación física supervisada por el cuerpo médico”, explicó el club en su comunicado.

Es decir, Guagua no volverá a jugar en lo restante del 2025 y podrá volver a sumarse a los entrenamientos en la pretemporada de los rayados.

Lea más: La dura crítica de Max Allegri a Pervis Estupiñán por su error en el empate del AC Milan

“Todo Independiente del Valle expresa su total apoyo a Darwin en este proceso y le desea una pronta y completa recuperación”, cerró la institución.

En esta temporada, Guagua cerró el 2025 con dos goles y dos asistencias en 22 partidos, además de debutar en la selección de Ecuador.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Independiente del Valle
Darwin Guagua
Ecuador
Noticias
Recomendadas