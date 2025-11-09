Fútbol Nacional
09 nov 2025 , 11:30

EN VIVO | Técnico Universitario vs. Vinotinto por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto para el Técnico Universitario vs. Vinotinto por la cuarta fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro.

   
    Técnico Universitario enfrentará al Vinotinto por la LigaPro.( Ecuavisa )
La jornada de este domingo 9 de noviembre del fútbol ecuatoriano abre con el Técnico Universitario vs. Vinotinto, en el estadio Bellavista, por la cuarta fecha del cuadrangular del no descenso en la LigaPro.

El conjunto quiteño está en el fondo de la tabla de posiciones con 30 puntos, pero un triunfo lo podrá sacar y hacerlo subir hasta el liderato.

Por su lado, el cuadro ambateño puede empezar a soñar con la salvación si vence al Vinotinto y se aleja a tres puntos de los puesto de descenso.

Alineaciones del Técnico Universitario vs. Vinotinto

En vivo | Técnico Universitario vs. Vinotinto por la LigaPro

