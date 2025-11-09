Pechón León reveló por qué el Liga de Quito vs. Libertad se tuvo que jugar a media luz

Libertad perdió 3-0 ante Liga de Quito en uno de los partidos más largos de la LigaPro 2025 por varias revisiones del VAR y algunos problemas de las luminarias del estadio Rodrigo Paz Delgado.

El primer tiempo del encuentro duró 73 minutos; mientras que el entretiempo se extendió a 47, hasta que decidieron jugar con la mitad de las luces apagadas del recinto deportivo.

El entrenador de Libertad, Juan Carlos León, explicó el motivo por el que decidieron jugar sin todas las luminarias prendidas, y no aplazar el encuentro a disputar este domingo 9 de noviembre.

"Un partido extraño. Si se jugaba mañana no se jugaría con VAR. Por eso se lo tenía que terminar hoy. Rompió el partido una decisión arbitral", dijo León en rueda de prensa.