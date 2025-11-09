Fútbol Nacional
Pechón León reveló por qué el Liga de Quito vs. Libertad se tuvo que jugar a media luz

El entrenador de Libertad, Pechón León, criticó la actuación arbitral durante el juego ante Liga de Quito y explicó el motivo para terminar el partido con el problema de luces.

   
    Juan Carlos León explicó que se tuvo que terminar el encuentro entre Liga de Quito vs. Libertad.( API )
Libertad perdió 3-0 ante Liga de Quito en uno de los partidos más largos de la LigaPro 2025 por varias revisiones del VAR y algunos problemas de las luminarias del estadio Rodrigo Paz Delgado.

El primer tiempo del encuentro duró 73 minutos; mientras que el entretiempo se extendió a 47, hasta que decidieron jugar con la mitad de las luces apagadas del recinto deportivo.

El entrenador de Libertad, Juan Carlos León, explicó el motivo por el que decidieron jugar sin todas las luminarias prendidas, y no aplazar el encuentro a disputar este domingo 9 de noviembre.

"Un partido extraño. Si se jugaba mañana no se jugaría con VAR. Por eso se lo tenía que terminar hoy. Rompió el partido una decisión arbitral", dijo León en rueda de prensa.

El estadio Rodrigo Paz Delgado tuvo problemas en las luminarias durante el Liga de Quito vs. Libertad por la LigaPro.
El estadio Rodrigo Paz Delgado tuvo problemas en las luminarias durante el Liga de Quito vs. Libertad por la LigaPro. ( API )

Durante el encuentro, el personal de Libertad hizo las gestiones para conseguir hospedaje en Quito, pero no consiguieron por los conciertos de Shakira.

Además, Pechón criticó al árbitro central. “Estas decisiones siempre son en contra nuestra. Estoy seguro de que el penal a nuestro favor no lo daban si estábamos cero a cero. Vamos a seguir en la lucha", lamentó.

León reconoció que “sabíamos que el partido iba a ser difícil. Siento que partido tras partido nos siguen perjudicando”, volviendo a señalar al juez como protagonista..

Libertad se ubica en el quinto lugar con 50 puntos, a ocho unidades de estar en la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

