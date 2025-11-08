Fútbol Nacional
08 nov 2025 , 21:01

Así va la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro, tras la victoria de Liga de Quito a Libertad

Cuatro de los seis equipos del hexagonal final jugaron este sábado 8 de noviembre y tuvieron un impacto en la tabla de posiciones.

   
  • Así va la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro, tras la victoria de Liga de Quito a Libertad
    Liga de Quito venció a Libertad en la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Este sábado 8 de noviembre se disputaron dos de los tres partidos del hexagonal final de la LigaPro con la participación de los cuarto clubes que son protagonistas en la competición.

El primer duelo del día fue el encuentro entre Independiente del Valle y la Universidad Católica, en el estadio Banco Guayaquil, y tuvo un sorprendente resultado.

El trencito azul se quedó con la victoria por 2-0 ante los rayados, incluso terminó con 10 jugadores por la tempranera expulsión de Mateo Carabajal.

Lea más: Las sorpresas de Sebastián Beccacece en la última lista de Ecuador del 2025

Por esa razón, la Universidad Católica se acercó a los primeros puestos para soñar con clasificar a la Copa Libertadores.

La Universidad Católica venció 2-0 a Independiente del Valle con dos goles de José Fajardo.
La Universidad Católica venció 2-0 a Independiente del Valle con dos goles de José Fajardo. ( API )

Posteriormente, la jornada se cerró con el duelo entre Liga de Quito y Libertad, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Lea más: ¿Por qué el primer tiempo de Liga de Quito vs. Libertad duró 73 minutos?

El encuentro tuvo un desarrollo bastante texto, pues por problemas con las luminarias y revisiones VAR, el primer tiempo duró 73 minutos y el entretiempo se extendió hasta 47.

Finalmente, los albos golearon 3-0 a los lojanos con los goles de Richard Mina, Alexander Alvarado y Carlos Gruezo.

El último partido del hexagonal final se disputará entre Orense y Barcelona SC este domingo 9 de noviembre, a las 18:00.

Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Tabla de posiciones
Liga Pro
Liga Pro EC
Liga Pro de Ecuador
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Liga de Quito
Barcelona SC
Independiente del Valle
Universidad Católica
Orense SC
Libertad
Ecuador
Noticias
Recomendadas