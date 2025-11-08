EN VIVO | Independiente del Valle vs. Universidad Católica por el hexagonal final de la LigaPro

La jornada de fútbol ecuatoriano sigue este sábado 8 de noviembre con el enfrentamiento entre Independiente del Valle y la Universidad Católica por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

Los rayados están a pocas fechas de poder consagrarse como campeón del torneo nacional, por lo que el triunfo los acercará a poder celebrar.

Por su parte, la Católica busca adueñarse del tercer puesto para clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Lea más: Estos son los convocados de Ecuador para la última fecha FIFA del 2025