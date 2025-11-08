Fútbol Nacional
08 nov 2025 , 15:15

EN VIVO | Independiente del Valle vs. Universidad Católica por el hexagonal final de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del duelo entre Independiente del Valle y Universidad Católica por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

   
  • EN VIVO | Independiente del Valle vs. Universidad Católica por el hexagonal final de la LigaPro
    Independiente del Valle recibe a la Universidad Católica por el hexagonal final.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La jornada de fútbol ecuatoriano sigue este sábado 8 de noviembre con el enfrentamiento entre Independiente del Valle y la Universidad Católica por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

Los rayados están a pocas fechas de poder consagrarse como campeón del torneo nacional, por lo que el triunfo los acercará a poder celebrar.

Por su parte, la Católica busca adueñarse del tercer puesto para clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Lea más: Estos son los convocados de Ecuador para la última fecha FIFA del 2025

Alineaciones del Independiente del Valle vs. Universidad Católica por el hexagonal principal de la LigaPro

EN VIVO | Independiente del Valle vs. Universidad Católica por el hexagonal principal de la LigaPro

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
LigaPro2025
Independiente del Valle
Universidad Católica
Ecuador
Noticias
Recomendadas