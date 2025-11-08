EN VIVO | Manta 1-0 Mushuc Runa por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

Este sábado 8 de noviembre arranca una nueva fecha de la LigaPro con el <b>duelo entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/manta target=_blank>Manta</a> vs. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mushuc-runa target=_blank>Mushuc Runa</a></b> por la cuarta fecha del cuadrangular del no descenso. A tres partidos de terminar el<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/cuadrangular-del-descenso-arde-y-nada-esta-definido-PF10378007 target=_blank><b></b></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/convocados-ecuador-amistosos-beccacece-ultima-fecha-fifa-2025-KL10392697 target=_blank></a> <b></b>