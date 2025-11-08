Fútbol Nacional
EN VIVO | Manta 1-0 Mushuc Runa por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre el Manta y Mushuc Runa por la cuarta fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro.

   
    Manta enfrentará al Mushuc Runa por la LigaPro.( Ecuavisa )
Este sábado 8 de noviembre arranca una nueva fecha de la LigaPro con el duelo entre Manta vs. Mushuc Runa por la cuarta fecha del cuadrangular del no descenso.

A tres partidos de terminar el cuadrangular, la distancia entre los clubes que están en puestos de permanencia y de descenso es de dos puntos.

El Mushuc Runa es líder con 32 unidades; mientras que Manta es último con 30 unidades, por lo que si los atuneros pierden, pueden peligrar de perder la categoría.

Al minuto 20, el Manta se adelantó en el marcador con un cabezazo de Daniel Valencia, tras encontrarse el rebote de un disparo en el travesaño de Ospitaleche.

