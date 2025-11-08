Fútbol Internacional
EN VIVO | Sunderland vs. Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre el Sunderland vs. Arsenal de Piero Hincapié por la fecha 11 de la Premier League.

   
    Sunderland enfrentará al Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League.( Ecuavisa )
Este sábado 8 de noviembre, el Arsenal de Piero Hincapié visita al Sunderland en el Stadium of Light por la fecha 11 de la Premier League, y puede aumentar su ventaja en la punta.

El defensor ecuatoriano empezó a ganar protagonismo y ya lleva cinco partidos disputados, incluso en dos ocasiones arrancó como titular.

Hasta ahora, el Arsenal acumula 13 partidos sin conocer la derrota, con 12 triunfos y un empate ante el Manchester City.

Por su lado, el Sunderland busca acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones, después de ser la sorpresa de la temporada al tener cinco victorias.

