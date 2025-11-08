EN VIVO | Sunderland vs. Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

Este sábado 8 de noviembre, el Arsenal de Piero Hincapié visita al Sunderland en el Stadium of Light por la fecha 11 de la Premier League, y puede aumentar su ventaja en la punta.

El defensor ecuatoriano empezó a ganar protagonismo y ya lleva cinco partidos disputados, incluso en dos ocasiones arrancó como titular.

Hasta ahora, el Arsenal acumula 13 partidos sin conocer la derrota, con 12 triunfos y un empate ante el Manchester City.

Por su lado, el Sunderland busca acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones, después de ser la sorpresa de la temporada al tener cinco victorias.