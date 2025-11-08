Fútbol Nacional
08 nov 2025 , 09:47

Tras el error de Aragón contra Barcelona, Antonio Álvarez solicita a la UAFE y la Fiscalía que investigue a los árbitros

El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, reaccionó a los audios del VAR de la conversación de Augusto Aragón con el resto de árbitros y pidió una investigación por la sospechosa actuación.

   
  • Tras el error de Aragón contra Barcelona, Antonio Álvarez solicita a la UAFE y la Fiscalía que investigue a los árbitros
    Manta, 01 de septiembre de 2025. En el estadio Jocay, DelfÃ­n recibe a Libertad, en un partido por la Fecha 27 - Primera Etapa del Campeonato Nacional de FÃºtbol Liga Ecuabet 2025. API FOTO / ARIEL OCHOA( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Este viernes 7 de noviembre, el Comité Nacional de Árbitros reveló un error de Augusto Aragón en contra de Barcelona SC en el duelo ante la Universidad Católica, algo que despertó malestar en el presidente torero.

En el audio del VAR se escucha como el equipo arbitral le sugiere al juez central cambiar su decisión por no analizar la jugada correctamente; sin embargo, Aragón fue contundente y no la modificó.

Después de ver el video, el presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, reaccionó al error del árbitro y solicitó que se realice una investigación a las finanzas de los árbitros.

Lea más: Hinchas del Deportivo Cuenca reclaman de manera violenta a Norberto Araujo por la derrota ante Macará

“Esto es muy preocupante. Gran explicación de Zambrano, incluso le explica la regla, y le dice: “por favor escúchame” a Aragón. La industria del futbol está en quiebra, y esto lo único que hace es perjudicarla más”, dijo Álvarez en su cuenta de X.

El presidente torero no se quedó solo con los partidos de su club, sino que calificó de raros los encuentros entre Emelec vs. Macará y Deportivo Cuenca vs. Delfín.

Lea más: La Comisión Nacional de Árbitros publicó los audios del VAR del partido entre Universidad Católica y Barcelona SC

“Insisto, en ocasiones, también beneficiando a Barcelona y perjudicando a otros equipos. Debe intervenir urgente la UAFE y la Fiscalía”, cerró Álvarez.

Inmediatamente, después del empate de los toreros ante la chatolei, el presidente de Barcelona pidió a LigaPro que investigue las finanzas de los árbitros y sus personas cercanas.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Árbitros
Liga Pro EC
LigaPro
árbitros ecuatorianos
LigaPro2025
Barcelona SC
Fiscalía
Augusto Aragón
Antonio Álvarez
Antonio Álvarez Henríquez
UAFE
Ecuador
Noticias
Recomendadas