Tras el error de Aragón contra Barcelona, Antonio Álvarez solicita a la UAFE y la Fiscalía que investigue a los árbitros

Este viernes 7 de noviembre, el Comité Nacional de Árbitros reveló un error de Augusto Aragón en contra de Barcelona SC en el duelo ante la Universidad Católica, algo que despertó malestar en el presidente torero.

En el audio del VAR se escucha como el equipo arbitral le sugiere al juez central cambiar su decisión por no analizar la jugada correctamente; sin embargo, Aragón fue contundente y no la modificó.

Después de ver el video, el presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, reaccionó al error del árbitro y solicitó que se realice una investigación a las finanzas de los árbitros.

“Esto es muy preocupante. Gran explicación de Zambrano, incluso le explica la regla, y le dice: “por favor escúchame” a Aragón. La industria del futbol está en quiebra, y esto lo único que hace es perjudicarla más”, dijo Álvarez en su cuenta de X.