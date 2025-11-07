Fútbol Nacional
¡Macará, nuevo líder! Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro

Macará derrotó 2-0 a Deportivo Cuenca por la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
Macará dio la sorpresa en el estadio Alejandro Serrano Aguilar al vencer 2-0 a Deportivo Cuenca, resultado que le permitió convertirse en el nuevo líder de la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro.

Con goles de Federico Paz y Ángel Ledesma, el equipo ambateño sumó tres puntos valiosos que lo colocan en lo más alto de esta fase, la cual otorga el último cupo a la Copa Sudamericana.

Los celestes alcanzaron los 50 puntos, mientras que Deportivo Cuenca se quedó con 49 unidades, acumulando su tercera derrota consecutiva en lo que va de esta etapa del torneo.

La quinta fecha del segundo hexagonal continuará este domingo 9 de noviembre con el partido entre El Nacional y Emelec, mientras que el lunes 10 de noviembre se cerrará la jornada con el duelo entre Aucas y Delfín.

Tabla de posiciones:

