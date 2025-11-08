Estos son los convocados de Ecuador para la última fecha FIFA del 2025

Este sábado 8 de noviembre, la selección de Ecuador anunció los convocados para disputar los últimos amistosos internacionales del 2025 como preparación para el Mundial 2026.

Los dirigidos de Sebastián Beccacece enfrentarán a Canadá y Nueva Zelanda durante esta doble fecha FIFA, después de los dos empates ante Estados Unidos y Canadá.

Entre las principales novedades de la convocatoria, el entrenador argentino volvió a llamar a Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Piero Hincapié, tras darle descanso para los dos amistosos más recientes.

Ecuador necesita conseguir la victoria en los dos amistosos para asentarse en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.