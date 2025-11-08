Fútbol Internacional
Estos son los convocados de Ecuador para la última fecha FIFA del 2025

La selección de Ecuador confirmó los convocados para enfrentar a Canadá y Nueva Zelanda en los últimos amistosos de la fecha FIFA del 2025

   
    Sebastián Beccacece confirmó los convocados de la selección de Ecuador para la última fecha FIFA del 2025( Ecuavisa )
Este sábado 8 de noviembre, la selección de Ecuador anunció los convocados para disputar los últimos amistosos internacionales del 2025 como preparación para el Mundial 2026.

Los dirigidos de Sebastián Beccacece enfrentarán a Canadá y Nueva Zelanda durante esta doble fecha FIFA, después de los dos empates ante Estados Unidos y Canadá.

Entre las principales novedades de la convocatoria, el entrenador argentino volvió a llamar a Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Piero Hincapié, tras darle descanso para los dos amistosos más recientes.

Ecuador necesita conseguir la victoria en los dos amistosos para asentarse en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

Moisés Caicedo regresó a la convocatoria de la selección de Ecuador para la última fecha FIFA del 2025.
Moisés Caicedo regresó a la convocatoria de la selección de Ecuador para la última fecha FIFA del 2025. ( EFE )

La gran sorpresa de la convocatoria de Beccacece es el llamado de Jeremy Arévalo, quien es el máximo goleador de la segunda división de España.

La Tri enfrentará a Canadá el jueves 13 de noviembre, a las 19:30; mientras que jugará frente a Nueva Zelanda el martes 18 de noviembre, a las 20:30.

Estos son los convocados de Ecuador para los amistosos

Arqueros

Cristhian Loor

Hernán Galíndez

Moisés Ramírez

Defensas

Ángelo Preciado

Cristian Ramírez

Félix Torres

Jhoanner Chávez

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Piero Hincapié

Leonardo Realpe

Volantes

Moisés Caicedo

Alan Franco

Alan Minda

Denil Castillo

John Yeboah

Jordy Alcívar

Kendry Páez

Nilson Angulo

Patrik Mercado

Pedro Vite

Yaimar Medina

John Mercado

Delanteros

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

Gonzalo Plata

Jeremy Arévalo

