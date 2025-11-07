Fútbol Internacional
07 nov 2025 , 09:52

Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 8 y domingo 9 de noviembre

La agenda deportiva del fin de semana contará con partidos importantes en la LigaPro, la participación de los ecuatorianos de la Premier League y el Superclásico de Argentina.

   
    Los partidos de Piero Hincapié, Moisés Caicedo y de la LigaPro son los más destacados del fin de semana.( Ecuavisa )
La agenda deportiva del fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de noviembre contará con varios partidos importantes de fútbol nacional e internacional.

El cuadrangular del descenso empieza a llegar a su etapa clave para definir el futuro de los clubes que mantendrán la categoría, además de los equipos que buscan avanzar a la Copa Libertadores.

Además, los ecuatorianos tendrán participación en el exterior para los partidos de sus respectivas ligas, en la Premier League y la Liga de Italia.

Lea más: Chelsea envió observadores al Brujas vs. FC Barcelona para acercarse a Joel Ordóñez

También se disputará el Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera.

Lea más: La sorprendente explicación de Gonzalo Plata por su mal momento con Flamengo

La agenda deportiva del fin de semana, del sábado 8 y domingo 9 de noviembre

Sábado 8 de noviembre

  • Sunderland vs. Arsenal | 12:30 | Premier League
  • Manta vs. Mushuc Runa | 14:00 | LigaPro
  • Parma vs. AC Milan | 14:45 | liga de Italia
  • Chelsea vs. Chelsea | 15:00 | Premier League
  • Independiente del Valle vs. Universidad Católica | 16:30 | LigaPro
  • Liga de Quito vs. Libertad | 19:00 | LigaPro

    • Domingo 9 de noviembre

  • Estrasburgo vs. Lille | 11:15 | Ligue 1
  • Manchester City vs. Liverpool | 11:30 | Premier League
  • Técnico Universitario vs. Vinotinto | 13:00 | LigaPro
  • Boca Juniors vs. River Plate | 14:30 | Liga de argentina
  • Lyon vs. PSG | 14:45 | Ligue 1
  • El Nacional vs. Emelec | 15:30 | LigaPro
  • Orense vs. Barcelona SC | 18:00 | LigaPro
