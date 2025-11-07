Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 8 y domingo 9 de noviembre

La agenda deportiva del fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de noviembre contará con varios partidos importantes de fútbol nacional e internacional.

El cuadrangular del descenso empieza a llegar a su etapa clave para definir el futuro de los clubes que mantendrán la categoría, además de los equipos que buscan avanzar a la Copa Libertadores.

Además, los ecuatorianos tendrán participación en el exterior para los partidos de sus respectivas ligas, en la Premier League y la Liga de Italia.

También se disputará el Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera.

