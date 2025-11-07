La sorprendente explicación de Gonzalo Plata por su mal momento con Flamengo

Gonzalo Plata vive sus peores semanas desde su fichaje con el Flamengo, tras acumular varios partidos sin anotar y salir expulsado ante el São Paulo en la Liga de Brasil, por lo que reconoció su mal momento.

El ecuatoriano está en riesgo de ser multado por la directiva del Fla por sus irresponsables expulsiones, después de ver la roja en la Copa Libertadores y en el Brasileirao, pero a los hinchas también se le está acabando la paciencia.

Plata empezó a ser el centro de las críticas de los hinchas del Mengao, incluso están pidiendo su venta y lo insultan en las redes sociales con ataques personales.

