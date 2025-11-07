Fútbol Internacional
07 nov 2025 , 09:15

La sorprendente explicación de Gonzalo Plata por su mal momento con Flamengo

Gonzalo Plata no vive su mejor momento desde su llegada al Flamengo, pero dio una sorprendente explicación a un hincha por su presente.

   
    Gonzalo Plata explicó su mal momento con el Flamengo en el campo de juego.( Redes sociales )
Gonzalo Plata vive sus peores semanas desde su fichaje con el Flamengo, tras acumular varios partidos sin anotar y salir expulsado ante el São Paulo en la Liga de Brasil, por lo que reconoció su mal momento.

El ecuatoriano está en riesgo de ser multado por la directiva del Fla por sus irresponsables expulsiones, después de ver la roja en la Copa Libertadores y en el Brasileirao, pero a los hinchas también se le está acabando la paciencia.

Plata empezó a ser el centro de las críticas de los hinchas del Mengao, incluso están pidiendo su venta y lo insultan en las redes sociales con ataques personales.

La explicación de Gonzalo Plata por su mal momento con Flamengo

Por esa razón, la cuenta Tudo sobre Flamengo le escribió un mensaje a Plata pidiendo explicaciones por su mal momento, algo que el ecuatoriano respondió.

“Mentalmente, no estoy bien en este momento, pero voy a mejorar”, fue la contestando del ecuatoriano para dar razones a su mal juego.

Gonzalo Plata ha sido expulsado en tres ocasiones en esta temporada.
Gonzalo Plata ha sido expulsado en tres ocasiones en esta temporada. ( Redes sociales )

En esta temporada, Plata registra nueve asistencias y cinco goles en 43 partidos, pero acumula tres amarillas y tres tarjetas rojas.

Cabe recordar que Gonzalo fue captado en una discoteca, previo a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores; sin embargo, explicó que salió con su familia para conocer la ciudad.

