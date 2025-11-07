Fútbol Internacional
07 nov 2025 , 06:25

El Stuttgart activa negociaciones por Jeremy Arévalo y busca su fichaje para el 2026

El VfB Stuttgart ha iniciado contactos para hacerse con los servicios de Jeremy Arévalo, una de las joyas jóvenes del Racing de Santander.

   
  • El Stuttgart activa negociaciones por Jeremy Arévalo y busca su fichaje para el 2026
    Jeremy Arévalo, delantero ecuatoriano.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El VfB Stuttgart ha iniciado contactos para hacerse con los servicios de Jeremy Arévalo, una de las joyas jóvenes del Racing de Santander. Según Sky Sports, el club alemán estudia seriamente la posibilidad de fichar al delantero en el mercado de invierno, y las conversaciones ya habrían comenzado.

Arévalo, de 20 años, cuenta con una cláusula de rescisión de USD 8 millones, aunque el Racing exige además una tarifa de traspaso significativa para dejar salir a su prometedor atacante, cuya progresión ha llamado la atención en toda Europa.

Lea: Cuatro clubes europeos se interesan en Jeremy Arévalo, el goleador ecuatoriano del Racing de Santander

El Eintracht Frankfurt, la Roma, el Udinese y varios equipos españoles también siguen de cerca la situación del jugador, lo que podría convertir la operación en una puja internacional durante el próximo mes de enero.

Jeremy Arévalo tiene contrato con el Racing de Santander hasta 2027, y su rendimiento en la presente temporada ha reforzado la sensación de que el joven delantero cántabro está preparado para dar el salto a una liga mayor.

Cabe recordar que Arévalo no sería el primer ecuatoriano en fichar por el Stuttgart, ya que jugó entre el 2013 y 2015, resaltando por su disciplina táctica.

Temas
Fútbol
Bundesliga
Mercado de fichajes
Jeremy Arévalo
Alemania
Noticias
Recomendadas