Cuatro clubes europeos se interesan en Jeremy Arévalo, el goleador ecuatoriano del Racing de Santander

El ecuatoriano Jeremy Arévalo está viviendo su mejor temporada con el Racing de Santander, club que milita en la Segunda División de España. Actualmente, el delantero registra siete goles en 12 partidos disputados, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.

Su destacado rendimiento no ha pasado desapercibido y su nombre empieza a sonar con fuerza en varios clubes de Europa. Aunque la AS Roma es uno de los principales interesados, también se han sumado otros equipos del Viejo Continente.

El periodista Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes, reveló en su cuenta de X: “La Roma tiene en la mira al delantero del Racing de Santander, nacido en 2005, Jeremy Arévalo, para un posible fichaje en el mercado de enero. Valencia, Atalanta, RB Salzburgo y Villarreal también están interesados”.

Por su parte, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, también se refirió al gran momento del atacante del Racing: “Es un jugador que conocemos muy bien de la Sub-20. Es muy técnico, viene de marcar goles en una liga que conozco muy bien y lo estamos siguiendo de cerca”.

“Tendrá que sostener su nivel en el tiempo. Siempre llamo a la prudencia, a llevar los procesos con calma y acompañarlos. Creo que puede llegar a ser un jugador muy interesante”, añadió el estratega de la Tri.

Según informó el Diario Marca, los directivos del club italiano invitaron al entorno de Arévalo a Roma para mantener un primer acercamiento y evaluar la posibilidad de incorporarlo.